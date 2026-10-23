Borregos CEM vs Borregos Guadalajara en vivo: transmisión de la Semana 8 de la ONEFA 2026, hoy 23 de octubre

Lo mejor del fútbol americano colegial se disfruta a través de la multiplataforma de Claro Sports

La Semana 8 de la Liga Mayor ONEFA 2026 tendrá uno de sus encuentros destacados este viernes 23 de octubre, cuando los Borregos CEM visiten a los Borregos Guadalajara en el Estadio La Fortaleza Azul. El partido comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en un enfrentamiento importante para las aspiraciones de ambos equipos dentro de la Conferencia de los 14 Grandes del fútbol americano universitario.

Borregos Guadalajara llega al encuentro con una marca de cuatro victorias y dos derrotas (4-2), que lo mantiene en la parte alta de la clasificación, mientras que Borregos CEM registra tres triunfos y cuatro descalabros (3-4), por lo que buscará mejorar su posición en la recta final de la temporada regular. Toda la emoción de este duelo de la ONEFA 2026 podrás disfrutarla a través de la multiplataforma de Claro Sports.