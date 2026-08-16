Bravos de León vs Olmecas de Tabasco en vivo: transmisión del Juego 6 de los Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Sigue las mejores acciones del duelo entre Bravos y Olmecas solo por Claro Sports y toda nuestra multiplataforma

El Juego 6 de la serie de primera ronda de la postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol entre Olmecas de Tabasco y Bravos de León se disputa este domingo 16 de agosto, en punto de las 18:30 horas, y lo podrás seguir por la multiplataforma de Claro Sports.

La serie entre el segundo mejor equipo de la Zona Sur y el quinto mejor colocado llega empatada 2-2. El mal clima en el Bajío obligó a pausar el quinto partido y mover de día las acciones, por lo que tenemos Juego 6 en este domingo.

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Luego de tres partidos en el Domingo Santana, la serie vuelve a Villahermosa, al Parque Centenario, para este juego de eliminación en los Playoffs de la Zona Sur.

Sigue en vivo por Claro Sports el sexto juego de la serie del Primer Playoff de la Liga Mexicana de Béisbol 2026.

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