Suchitepequez vs Marquense en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Sigue en vivo las acciones más destacadas del encuentro.

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Suchitepequez y Marquense, válido por la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Venados todavía no han conseguido ganar desde su regreso a la máxima categoría, mientras los Leones llegan como últimos y sin puntos después de perder sus tres primeros encuentros.

Suchitepéquez tiene un punto y ocupa el undécimo lugar, producto de un empate y dos derrotas. El equipo dirigido por Héctor Altamirano todavía no logra encontrar los resultados esperados en su regreso a la Liga Nacional.

Por su parte, Marquense todavía no tiene puntos y se encuentra en el último lugar, después de perder sus tres partidos disputados. El equipo de Omar Arellano atraviesa un comienzo complicado de semestre: debutó con una derrota 3-1 como visitante frente a Antigua GFC, luego cayó 2-1 ante Municipal en casa y en la última jornada perdió 1-0 en su visita a Mixco

MÁS INFORMACIÓN: Tabla de Posiciones Apertura 2026 al momento: ¿En qué lugar va tu equipo en la Liga Nacional de Guatemala?

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Suchitepequez vs Marquense hoy 16 de agosto de 2026?

El encuentro entre Suchitepequez vs Marquense será el domingo 16 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Municipal Sanpedrano y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Suchitepequez vs Marquense para la jornada 4, al momento

Suchitepéquez: Jussef Delgado; Dany Rodas, José Corena, Jorge Matul, Wilson Díaz, Nery Cifuentes; Esvin De León, Erick Rivera, Alejandro Galindo; Andrés Lezcano y Fabricio González. DT: Héctor Altamirano.

Marquense: Gustavo Gutiérrez; Keyner Agustín, Fernando Escalante, Gerardo Gordillo, Marco Rodas; Arturo Ledesma, Josué Cano, David Chuc, Alexis Matta; Erick Sánchez y Luis García Bañuelos. DT: Omar Arellano.

Antecedentes del Suchitepequez vs Marquense y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Suchitepéquez y Marquense:

27 de abril de 2017 | Marquense 2-0 Suchitepéquez | Torneo Clausura 2017

6 de mayo de 2018 | Marquense 2-1 Suchitepéquez | Torneo Clausura 2018

8 de marzo de 2018 | Suchitepéquez 0-0 Marquense | Torneo Clausura 2018

5 de noviembre de 2017 | Marquense 2-0 Suchitepéquez | Torneo Apertura 2017

3 de septiembre de 2017 | Suchitepéquez 3-1 Marquense | Torneo Apertura 2017

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