Santiago Umba brilla con luz propia en la Ordu Black Sea Classic 2026: segunda carrera que gana este año

Si bien tiene algunas etapas ganadas este año, esta es la segunda carrera en la que logra imponerse en lo que va de la temporada.

Santiago Umba, ciclista colombiano | Foto: redes Santiago Umba

Mientras comienza la Vuelta a España, la última grande de este 2026, los ciclistas colombianos siguen siendo protagonistas a lo largo del mundo y en esta ocasión fue el turno de Santiago Umba, quien tiempo atrás tuvo paso por el Astana. El pedalista de 23 años se hizo con el triunfo en la Ordu Black Sea Classic este domingo 16 de agosto.

Vale la pena mencionar que después de su salida del equipo kazajo, el nacido en Arcabuco pasó a las filas del Solution Tech NIPPO Rali, un elenco italiano. Prácticamente desde inicios de agosto se encuentra en territorio turco compitiendo, pues fue segundo en la clasificación general del Tour of Kahramanmaras.

Unos días después disputó la Ordu Coast to Summit, esta ya una carrera de un día. En esa competencia quedó en la octava posición y avanzaba en su gira por ese país. Ahora bien, el trabajo dio sus frutos y Umba consiguió ser primero en otra carrera que estaba en su calendario.

Santiago cruzó en solitario la línea de meta en la Ordu Black Sea Classic y de esa manera consiguió el título. Tras el colombiano, a siete segundo llegó Awet Aman del Istanbul Team y a diez Kyrlo Tsarenko, este último compañero de Santiago.

Segundo triunfo de la temporada

Así las cosas, el ciclista ‘Cafetero’ consigue quedar de nuevo en el primer lugar de la general en este año, pues en mayo también ganó el GP Vorarlberg p/b Radhaus Rankweil. Aparte de eso, Umba tiene una etapa en el Tour of Kahramanmaras, una en el Tour of Magnificent Qinghai y un podio en el Istrian Spring Tour.

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Ahora solo queda esperar el restante del calendario de Santiago, esto para ver si de aquí al cierre de temporada logra figurar en otra carrera. De momento queda disfrutar de ese triunfo, descansar un poco y seguir volviendo a un ritmo alto que alguna vez lo tuvo en un equipo WorldTour.

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