Bravos de León vs Tigres de Quintana Roo, en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Publicado por Ramiro Ramirez

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Los Bravos de León y los Tigres de Quintana Roo se enfrentan este sábado 11 de julio, en lo que será su segundo duelo de su serie en el icónico Beto Ávila. Los felinos quintanarroenses esperan hacerse de una victoria que los ayude a colocarse en una mejor posición dentro de la Zona Sur, mientras que los guanajuatenses no querrán perder su sitio dentro de los primeros clasificados.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Bravos de León vs Tigres de Quintana Roo hoy 11 de julio?

El partido a celebrarse desde tierras quintanarroenses lo podrás seguir en vivo y en directo en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver en vivo el Bravos de León vs Tigres de Quintana Roo de la Liga Mexicana de Béisbol?

El encuentro entre los Bravos de León y los Tigres de Quintana Roo podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, disponible en nuestro sitio web, aplicación y canal de YouTube. La cobertura incluirá la transmisión completa del juego, además del seguimiento de las acciones más destacadas y el análisis del enfrentamiento de la Liga Mexicana de Béisbol.

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