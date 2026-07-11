Por alta temperatura se recorta el recorrido de la etapa 9 del Tour de Francia

Por una ola fuerte de calor, la organización de la ‘Grande Boucle’ decidió reducir parte del trazado que se tenía inicialmente.

Salida de la etapa 8 del Tour de Francia 2026 | Reuters

La organización del Tour de Francia tomó una importante decisión con respecto al recorrido de le etapa 9 del Tour de Francia, fracción que cierra la primera semana de acción de la segunda grande de la temporada. El factor climático es la razón por la cual el trazado sufrió una modificación.

Inicialmente, ASO tenía entre sus planes que esta fracción fuera de 185.5 kilómetros de distancia y que comenzara en la localidad de Corrèze. No obstante, las autoridades meteorológicas dieron aviso que este domingo 12 de julio hará un calor extremo, el cual es el causante de la disminución.

El departamento entró en alerta roja por esa situación y la organización del Tour tomó la decisión de adaptar la conexión entre Malemort con Ussel, que básicamente es todo el perfil entero. En total son 30 kilómetros los que se le disminuyen a la etapa, esto con el fin de que los corredores puedan competir en condiciones adecuados sin peligro a algún percance por el clima.

Las nuevas pautas de ASO para la etapa 9 del Tour de Francia

El recorrido de la etapa 9 se reduce a 155,5 km, frente a los 185,5 km inicialmente previstos, lo que supone un acortamiento de 30 km.

La salida está prevista a las 13:45 (hora local).

Después del desfile en Brive-la-Gaillarde, la carrera abandonará el itinerario inicial para tomar la D921, antes de retomar el recorrido previsto en el municipio de Lanteuil, a 147,8 km de la llegada a Ussel.

La llegada de los corredores está ahora prevista alrededor de las 17:30.

En otras palabras, la etapa 9 del Tour de Francia ahora comenzará una hora y diez minutos antes de lo previsto. En México estará iniciando sobre las 4:45 a.m, mientras que en Colombia sobre las 5:45 a.m. Por otra parte, la llegada sería sobre las 8.30 a.m. para México y a las 9:30 a.m. en Colombia.

Cuatro puertos seguirán siendo el ingrediente especial, dos de tercera, uno de segunda y otro de cuarta. Dependiendo de lo que tengan pensado los hombres de la general, esta etapa se podría prestar también para que la fuga logre coronar en el arribo a Ussel.

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