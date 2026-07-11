Millonarios cae en su amistoso frente a Universitario y evalúa a sus refuerzos

Ánderson Santamaría y Rodrigo Contreras tuvieron una pelea en los últimos minutos y vieron la tarjeta roja.

Partido amistoso entre Universitario y Millonarios. – Millonarios FC.

A dos semanas de que inicie la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, Millonarios tuvo su primer encuentro de pretemporada tras el receso de mitad de año. Como parte de las actividades para conmemorar los 80 años del club Embajador, que se cumplieron el pasado 18 de junio, el cuadro albiazul viajó a Lima para medirse a Universitario. Era la oportunidad para que Fabién Bustos, director técnico, diera un primer vistazo competitivo a los refuerzos que se sumaron a su proyecto.

De entrada, el único rostro nuevo en la alineación titular estuvo en el arco con la presencia de Javier Burrai, guardameta argentino y nacionalizado ecuatoriano que está llamado a tener la primera opción por delante del también recién llegado James Aguirre. En el banquillo, aguardaron Francisco Chaverra y Daniel Ruiz, quien regresa tras su préstamo al CSKA Moscú. El esquema fue el favorito del estratega: tres en el fondo.

Aunque el equipo Crema arrancó presionando alto y teniendo a Édison Flores como principal elemento en ataque, Millonarios se acomodó bien en defensa y frustró los avances. La primera gran oportunidad fue para el Embajador con un disparo de media distancia de Sebastián Viveros y la atajada de Diego Romero. Los grandes reflejos de Burrai se pusieron a prueba con un cabezazo de Álex Valera y un remate desde fuera del área de Lisandro Alzugaray que alcanzó a rasguñar y dio contra el larguero. Fue un primer tiempo entretenido, de ida y vuelta.

Mientras Universitario realizó cinco modificaciones de cara a la segunda mitad, el equipo bogotano sorprendió porque no movió el banquillo de inicio y se aferró al plan inicial. Los locales se fueron adelante con una jugada en la que Jesús Castillo lanzó un pase filtrado a la espalda de Andrés Llinás y José Rivera definió ante la salida de Burrai al minuto 52. Como era un amistoso, no hubo revisión de la posición en fuera de juego.

El Embajador se salvó del segundo cuando Jordan Guivin sacó una volea espectacular que se estrelló contra un palo, dejando en evidencia que los fallos para defender pelotas aéreas continúan. Ahí fue cuando Bustos entendió que debía refrescar, así que envió a Aguirre, Ruiz, Chaverra, Mackalister Silva y Julián Angulo para tener acción en la última media hora.

El ingreso posterior de Carlos Darwin Quintero dejó a Millonarios con tres jugadores de corte creativo, buscando más profundidad con lanzamientos a espalda de los zagueros peruanos. La mejor oportunidad para empatar fue con Silva y un derechazo potente que puso a temblar el larguero. Las ocasiones no aprovechadas volvieron a remorder en la conciencia, pues el mismo rivera volvió a encontrar una pelota suelta en el área y celebró el 2-0 definitivo al 79′.

Justo en el minuto 90, Ánderson Santamaría y Rodrigo Contreras se engancharon en una pelea y vieron la tarjeta roja. Lo que sigue para Millonarios es el segundo y último duelo de la pretemporada. Estará enfrentando a Colo-Colo de Chile en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el próximo sábado, 18 de julio, a las 6:00 p.m. Luego de eso, afrontará la primera jornada del campeonato colombiano recibiendo a Atlético Bucaramanga el 25 de julio.

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