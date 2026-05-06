Caliente de Durango vs Tecos de Los Dos Laredos, en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Este enfrentamiento promete intensidad con dos ofensivas capaces de producir carreras en cualquier momento

Disfruta en vivo el emocionante duelo entre Caliente de Durango y Tecos de los Dos Laredos dentro de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol. Los Tecos llegan con marca de 7-5, ubicados en la parte media-alta de la zona norte y con una racha positiva que los mantiene en la pelea, mientras que Caliente de Durango, con récord de 5-8, busca reaccionar tras una seguidilla de derrotas y escalar posiciones en una división sumamente competitiva.

Este enfrentamiento promete intensidad con dos ofensivas capaces de producir carreras en cualquier momento. No te pierdas cada lanzamiento, cada batazo y las mejores jugadas de este partido clave rumbo a la mitad de temporada. Vive toda la emoción del béisbol mexicano con la transmisión en vivo a través de Claro Sports, donde podrás seguir de cerca a tus equipos favoritos y mantenerte al día con la acción de la LMB. ¡conéctate y apoya a tu novena!

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Caliente de Durango vs Tecos de Los Dos Laredos hoy 6 de mayo

El segundo juego de la serie entre Caliente de Durango vs Tecos de Los Dos Laredos dará inicio a las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

¿Dónde ver en vivo el Caliente de Durango vs Tecos de Los Dos Laredos de la Liga Mexicana de Béisbol?

El partido de los Caliente de Durango vs Tecos de Los Dos Laredos se podrá seguir en Claro Sports así como toda la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol.

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