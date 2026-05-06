Beneficios de bañarse con agua fría o caliente después de entrenar: esto dice la ciencia

Disminución de dolor muscular e inflamación hasta la mejora en los vasos sanguíneos, todo lo que tienes que saber acerca de esta práctica tras hacer algún ejercicio físico

Lo que dice la ciencia sobre esta práctica después del ejercicio | Claro Sports

La temperatura del agua al momento de bañarse después de entrenar puede influir en la recuperación muscular, el rendimiento físico y hasta en el estado de ánimo. En los últimos años, las duchas frías se popularizaron entre deportistas y personas que buscan mejorar su bienestar, aunque especialistas advierten que sus efectos dependen del tipo de ejercicio que se haya realizado previamente, el momento en que se aplican y los objetivos de cada persona.

Diversas investigaciones y expertos en medicina deportiva coinciden en que tanto el agua fría como la caliente ofrecen beneficios distintos tras una sesión de ejercicio físico. Mientras el frío suele relacionarse con la disminución de inflamación y dolor muscular, el calor ayuda a relajar el cuerpo y mejorar la movilidad para futuros entrenamientos.

Bañarse con agua fría después de entrenar: lista de beneficios

Las duchas frías después del ejercicio se han convertido en una práctica habitual entre deportistas y personas que realizan actividad física intensa. Aunque durante años se creyó que el agua fría aceleraba la recuperación total del cuerpo, investigaciones recientes señalan que sus beneficios dependen del tipo de entrenamiento, la intensidad y el momento en el que se aplica. Aun así, especialistas en medicina deportiva y fisiología coinciden en que esta práctica puede aportar efectos positivos tanto físicos como mentales tras una sesión de ejercicio.

Entre los beneficios más destacados de bañarse con agua fría después de entrenar se encuentran los siguientes:

Reduce el dolor muscular y la inflamación: El agua fría provoca vasoconstricción, es decir, el estrechamiento de los vasos sanguíneos, lo que ayuda a disminuir la inflamación y la hinchazón generada por el esfuerzo físico intenso.

El agua fría provoca vasoconstricción, es decir, el estrechamiento de los vasos sanguíneos, lo que ayuda a disminuir la inflamación y la hinchazón generada por el esfuerzo físico intenso. Disminuye las molestias musculares tardías: Algunos estudios señalan que el frío reduce la acumulación de sustancias como el lactato y la creatina quinasa, relacionadas con el dolor muscular de aparición tardía (DOMS).

Algunos estudios señalan que el frío reduce la acumulación de sustancias como el lactato y la creatina quinasa, relacionadas con el dolor muscular de aparición tardía (DOMS). Favorece la sensación de recuperación: Muchos atletas utilizan duchas frías tras entrenamientos exigentes porque sienten una recuperación más rápida y menos pesadez muscular después del esfuerzo.

Muchos atletas utilizan duchas frías tras entrenamientos exigentes porque sienten una recuperación más rápida y menos pesadez muscular después del esfuerzo. Ayuda a bajar la temperatura corporal: Después de una rutina intensa, especialmente en ambientes calurosos, el agua fría puede ayudar al cuerpo a recuperar una temperatura más estable y reducir el estrés cardiovascular.

Después de una rutina intensa, especialmente en ambientes calurosos, el agua fría puede ayudar al cuerpo a recuperar una temperatura más estable y reducir el estrés cardiovascular. Estimula el sistema nervioso: El fisiólogo Sten Stray-Gundersen explica que el estrés por frío activa el sistema nervioso simpático, aumentando la liberación de norepinefrina, hormona relacionada con el estado de alerta y energía.

El fisiólogo Sten Stray-Gundersen explica que el estrés por frío activa el sistema nervioso simpático, aumentando la liberación de norepinefrina, hormona relacionada con el estado de alerta y energía. Genera sensación de activación y energía: Muchas personas experimentan una sensación inmediata de frescura y vitalidad después de una ducha fría, algo que puede ayudar tras entrenamientos de alta exigencia física.

Muchas personas experimentan una sensación inmediata de frescura y vitalidad después de una ducha fría, algo que puede ayudar tras entrenamientos de alta exigencia física. Podría aportar beneficios metabólicos y cardiovasculares: Algunas investigaciones preliminares relacionan la exposición al agua fría con mejoras en la sensibilidad a la insulina, reducción de grasa corporal y efectos positivos para la salud cardiovascular.

Beneficios de bañarse con agua caliente luego de hacer ejercicio

El agua caliente genera un efecto distinto en el organismo. Su principal beneficio es la vasodilatación, es decir, el aumento del diámetro de los vasos sanguíneos, lo que mejora el flujo de sangre hacia los músculos y favorece la oxigenación de los tejidos.

Especialistas en fisiología del ejercicio señalan que este incremento en la circulación ayuda a disminuir la rigidez muscular y facilita la movilidad. Por eso, las duchas calientes suelen recomendarse cuando una persona necesita volver a entrenar el mismo día o tiene una competencia cercana y busca mantener el cuerpo preparado para otro esfuerzo físico.

La elección de agua fría o caliente depende de varios factores | Claro Sports

En el plano mental y emocional, el calor también juega un papel importante. Las duchas calientes favorecen la relajación, reducen la tensión acumulada y ayudan al descanso, un factor clave para la recuperación deportiva. Estudios sobre hidroterapia indican que temperaturas cercanas a los 40 grados pueden ser útiles, siempre que no provoquen mareos o incomodidad.

La elección entre agua fría o caliente dependerá entonces del objetivo individual. Si se busca aliviar molestias musculares y disminuir inflamación, el agua fría puede ser una opción útil. En cambio, quienes priorizan la relajación muscular y el rendimiento posterior podrían beneficiarse más de una ducha caliente.

¿Por qué no debes de darte un baño con agua fría inmediatamente después de entrenar?

Aunque muchas personas optan por una ducha fría apenas terminan de entrenar, expertos en el tema advierten que hacerlo de inmediato podría no ser la mejor decisión. Karly Mendez, especialista en rendimiento humano del Memorial Hermann IRONMAN Sports Medicine Institute, recomienda esperar al menos 20 minutos antes de exponerse al agua fría.

La razón es que, tras el ejercicio, el cuerpo necesita tiempo para normalizar la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal. Según la American Heart Association, omitir el proceso de enfriamiento podría provocar mareos, malestar o incluso desmayos. Por ello, los expertos aconsejan realizar primero un enfriamiento progresivo de entre cinco y 10 minutos, seguido de estiramientos antes de entrar a la ducha.

Mendez también recomienda iniciar con agua tibia y disminuir poco a poco la temperatura para evitar un cambio brusco que impacte al organismo. Además, investigaciones recientes indican que la inmersión en agua fría podría inhibir temporalmente la síntesis de proteínas musculares, proceso fundamental para reparar el músculo tras el entrenamiento de fuerza. Por esa razón, algunos especialistas sugieren evitar el frío extremo inmediatamente después de ejercitarse, especialmente si el objetivo principal es ganar masa muscular.

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