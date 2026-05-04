Fans de Star Wars llenan de magia el Harp Helú en la serie entre Diablos y Guerreros

En el terreno de juego, la noche cerró con una remontada de Diablos, sellando el 6-5 final y la barrida en la serie ante la novena oaxaqueña

Para los fans de la saga y el béisbol, fue una fiesta | IG: naciongamer.oficial

El Estadio Alfredo Harp Helú vivió una jornada distinta durante la serie entre Diablos Rojos del México y Guerreros de Oaxaca, donde el beisbol se combinó con la celebración del Star Wars Day. Cientos de aficionados llegaron con playeras, disfraces y artículos de la saga para formar parte de una experiencia que reunió a seguidores de ambos mundos en las tribunas.

Durante los días 1, 2 y 3 de mayo, el inmueble se convirtió en un punto de encuentro para fans, con actividades relacionadas con el universo de Star Wars. La temática giró en torno al estreno de The Mandalorian and Grogu, con presencia de personajes, dinámicas en el estadio y zonas dedicadas a la convivencia. También se lanzó un jersey especial inspirado en Grogu, disponible en la tienda oficial dentro del parque.

En el terreno de juego, la serie cerró con un desenlace que mantuvo la atención hasta el último momento. Diablos Rojos logró una remontada en la novena entrada después de estar abajo 5-0. El equipo local reaccionó en el cierre del partido y logró dar la vuelta al marcador para sellar el triunfo.

El momento decisivo llegó con un jonrón de Jon Singleton, que permitió completar la remontada y dejar la pizarra 6-5 a favor de Diablos. Con este resultado, el equipo capitalino aseguró la barrida sobre Guerreros de Oaxaca en la serie disputada en casa.

La combinación entre espectáculo y deporte marcó la jornada en el Harp Helú, donde los asistentes participaron en actividades como shows de drones, dinámicas con la afición y venta de mercancía temática. La celebración del Star Wars Day se integró al ambiente del juego, generando una experiencia que acompañó el desarrollo del partido y el resultado final en el diamante.

La Fuerza acompañó a los Diablos en su remontada | IG: naciongamer.oficial Star Wars y beisbol: una noche que unió dos mundos | IG: naciongamer.oficial La Fuerza invadió el Harp Helú en una noche inolvidable | IG: naciongamer.oficial Star Wars Day: emoción total en el diamante rojo | IG: naciongamer.oficial Una tarde de galaxia y beisbol en el Harp Helú | IG: naciongamer.oficial Entre jedis y beisbol: una noche para recordar | IG: naciongamer.oficial El Harp Helú se convirtió en una galaxia muy lejana | IG: naciongamer.oficial El Harp Helú vibró entre sables y jonrones | IG: naciongamer.oficial Con la Fuerza en el estadio: así se vivió el juego | IG: naciongamer.oficial

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