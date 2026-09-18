Posibles alineaciones del Deportivo Pasto vs Once Caldas por la Liga BetPlay 2026-II

Once Caldas visita al Deportivo Pasto en la Liga BetPlay 2026-II. Conozca las alineaciones de este partido, que será en el Departamental Libertad.

Pasto vs Once Caldas: alineaciones para el partido de Liga BetPlay

Deportivo Pasto recibe a Once Caldas por la jornada 11 de la Liga BetPlay 2026-II, es un partido en el cual ambos elencos necesitan sumar de a tres para posicionarse mejor en la tabla del certamen. El ‘Blanco Blanco’ es el que más cerca está a los ocho, pero el ‘Volcánico’ viene de derrotar al América de Cali, un resultado que le da confianza para afrontar lo que viene.

Posible alineación de Deportivo Pasto para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría el Pasto: Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Derik Osede, Nicolás Gil, Joyce Rios; Franco Leys, Harrinson Mancilla, Hervin Goyes, Nanitamo Perlaza; Matías Pisano y Jorge Obregón. D.T.: René Rosero.

Posible alineación de Once Caldas para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Once Caldas: Joan Parra; Juan David Cuesta, Juan Castaño, Daniel Londoño, Andrés Correa; Andrés Colorado, Jader Quiñones, Mateo Zuleta, Andrés Roa, Michael Barrios y Dayro Moreno. D.T.: Hernán Darío Herrera.

¿Cómo y dónde ver a Deportivo Pasto vs Once Caldas por la Liga BetPlay 2026?

El partido entre el conjunto pastuso y el manizaleño, correspondiente a la fecha 11 del torneo finalización, se puede ver a través de la señal de televisión de Win Sports + desde las 8:15 p.m. Otra alternativa es por medio de la plataforma Win Play, en la cual debe suscribirse para ver el contenido.

Últimos cinco partidos de Deportivo Pasto

14.09.1995 | América de Cali 0-1 Deportivo Pasto .

. 09.09.2026 | Deportivo Pasto 1-4 Independiente Medellín.

05.09.2026 | Cúcuta Deportivo 2-2 Deportivo Pasto.

31.08.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Deportivo Pereira.

27.08.2026 | Internacional de Bogotá 1-1 Deportivo Pasto.

Últimos cinco partidos de Once Caldas

16.09.2026 | Once Caldas 1-0 Deportes Tolima.

13.09.2026 | Once Caldas 1-2 Deportivo Cali.

09.09.2026 | Once Caldas 1-0 Alianza.

01.09.2026 | Fortaleza 1-2 Once Caldas.

23.08.2026 | Junior 1-1 Once Caldas.

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