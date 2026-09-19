Campeonato Nacional Liga Telmex Telcel de Béisbol 2026, en vivo el juego 1: jornada 1 categoría 13-14 años

Sigue la acción de la Liga Telmex Telcel en la multiplataforma de Claro Sports

El Campeonato Nacional de la Liga Telmex Telcel de Béisbol 2026 comienza su actividad con el Juego 1 de la Jornada 1 en la categoría de 13-14 años. Peloteros de distintos estados del país se reúnen para iniciar su participación en una competencia que busca definir al campeón nacional del béisbol formativo.

El torneo representa el inicio de un nuevo camino para los jóvenes jugadores que llegan con el objetivo de avanzar en la competencia y disputar el título. Desde el primer juego, los equipos comenzarán a construir su recorrido dentro del campeonato y a buscar resultados que les permitan mantenerse en la pelea.

El diamante será el escenario del arranque de la Liga Telmex Telcel de Béisbol 2026, con una nueva generación de peloteros tomando parte en una de las competencias del béisbol formativo mexicano.

Sigue el Juego 1 de la Jornada 1 del Campeonato Nacional de la Liga Telmex Telcel de Béisbol 2026, categoría 13-14 años, en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Te puede interesar: