Santa Clara vs Braga en vivo: horario y dónde ver la jornada 7 de la Liga de Portugal 2026: pronósticos y antecedentes

Santa Clara recibe al Braga este domingo por la jornada 7 de la Liga de Portugal, con transmisión en México por Claro Sports

Dónde ver el Santa Clara vs Braga de la Liga de Portugal. | Claro Sports

Santa Clara y Braga se enfrentan este domingo 20 de septiembre de 2026 por la jornada 7 de la Liga de Portugal. El encuentro tendrá como sede el Estádio de São Miguel, en Ponta Delgada, y podrá seguirse en México a través de la multiplataforma de Claro Sports.

La Liga Portugal establece el partido para las 17:00 horas locales, en el horario de las Azores, mientras que el propio Santa Clara confirmó fecha, hora y sede. Para los aficionados en la Ciudad de México, el encuentro comenzará a las 11:00 horas.

Los dos equipos llegan con resultados que los mantienen dentro de la disputa por puntos en el inicio de la temporada 2026-27. La ficha oficial de la Liga Portugal registra para Santa Clara cuatro victorias y un empate en sus cinco partidos previos, mientras que Braga suma tres triunfos, un empate y una derrota en ese mismo periodo.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Santa Clara vs Braga por la jornada 7 de la Liga de Portugal 2026?

El Santa Clara vs Braga se disputará el domingo 20 de septiembre de 2026 a las 11:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. El escenario será el Estádio de São Miguel, inmueble del Santa Clara ubicado en la isla de São Miguel, en las Azores.

¿Quién transmite en vivo el partido de la Liga de Portugal 2026 y dónde ver por TV y online?

El Santa Clara vs Braga se podrá disfrutar en México a través de la multiplataforma de Claro Sports, con el inicio de la transmisión correspondiente al partido programado para las 11:00 horas de la Ciudad de México.

Claro Sports confirmó al encuentro como uno de los tres partidos de la jornada 7 que tendrán transmisión en su señal, junto con Sporting Lisboa vs Arouca y Porto vs Benfica. La cobertura de la Liga de Portugal estará disponible en México y otros países de Centroamérica mediante las plataformas de Claro Sports.

MÁS INFORMACIÓN: Famalicao rescata un empate ante Sporting en el debut de Pato Salas

Antecedentes del Santa Clara vs Braga en la Liga de Portugal

El antecedente más reciente en la Liga de Portugal favorece al Santa Clara. El 26 de abril de 2026 derrotó 2-1 al Braga en el Estádio de São Miguel. En el primer encuentro de aquella temporada, disputado el 15 de diciembre de 2025, Braga había ganado 1-0 como local.

Antes de esos resultados, Braga y Santa Clara empataron 1-1 el 3 de mayo de 2025, mientras que el conjunto de Braga se impuso 2-0 en diciembre de 2024. En sus enfrentamientos de Liga Portugal, van 10 victorias para Braga, seis empates y cuatro triunfos de Santa Clara.

En los seis antecedentes ligueros más recientes previos al partido de este domingo, Braga consiguió cuatro victorias, Santa Clara sumó una y se produjo un empate. El resultado de abril de 2026 cortó una serie de partidos de liga sin triunfo del conjunto de las Azores frente a este rival.

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 7 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios

Braga aparece como favorito en los momios de Caliente.mx para llevarse el partido. La casa de apuestas coloca su triunfo en +114, mientras que una victoria del Santa Clara paga +250 y el empate se encuentra en +225.

La diferencia en las cuotas coloca al equipo visitante por delante en el mercado previo al encuentro, aunque Santa Clara ganó el último duelo de Liga Portugal entre ambos. El marcador favorito para el triunfo del Braga es de 1-2.

TE PUEDE INTERESAR: