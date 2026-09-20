Campeonato Nacional Liga Telmex Telcel de Béisbol 2026, en vivo la inauguración y el Home Run Derby

Sigue en vivo toda la actividad de la Liga Telmex Telcel de Béisbol en la multiplataforma de Claro Sports

La Liga Telmex Telcel de Béisbol comienza su actividad en la categoría 13-14 años con una jornada que reunirá a jóvenes peloteros de distintas partes del país. El inicio del campeonato estará marcado por la ceremonia de inauguración, en la que los participantes darán el primer paso dentro de una nueva edición del certamen.

Después de la ceremonia, la actividad continuará con el Home Run Derby, donde los bateadores pondrán a prueba la potencia de sus swings en busca de conectar la mayor cantidad de cuadrangulares y demostrar sus habilidades desde la caja de bateo.

El diamante está listo para recibir a una nueva generación de jugadores que buscarán dejar su marca en la Liga Telmex Telcel de Béisbol, en una jornada que combinará la apertura oficial del torneo con una de las actividades más esperadas para los aficionados.

Sigue la ceremonia de inauguración y el Home Run Derby de la Liga Telmex Telcel de Béisbol, categoría 13-14 años, en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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