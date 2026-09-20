Imanol Alguacil alaba a Hormiga González y celebra su momento goleador con Olympiacos

El delantero mexicano tendrá una nueva prueba para mostrar su buen momento en Europa, cuando enfrente al Levadiakos

Imanol Alguacil durante un partido del Olympiacos | Reuters

Armando ‘Hormiga’ González continúa con su adaptación al futbol griego y sus actuaciones ya recibieron el reconocimiento de Imanol Alguacil. El entrenador español del Olympiacos destacó el momento del delantero mexicano y del resto de sus atacantes previo al duelo ante el Levadiakos, quienes han respondido con goles durante los últimos compromisos del equipo.

El mexicano tuvo participación directa en el triunfo europeo más reciente. González marcó al minuto 43 en la victoria 2-1 sobre el Jagiellonia, dentro de la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League, mientras Roman Yaremchuk completó la remontada al 84′.

Alguacil puso énfasis tanto en las anotaciones como en lo realizado sin balón. “Es una noticia muy agradable que los delanteros estén marcando, pero también me quedo con el excelente trabajo que hicieron ambos contra el Jagiellonia”, explicó el técnico antes del siguiente compromiso del Olympiacos.

Hormiga González gana terreno con goles en Olympiacos

El presente de González representa una alternativa para Alguacil en una zona donde también cuenta con Yaremchuk y Marius Mouandilmadji. La ‘Hormiga’ acumula cuatro goles en todas las competencias con Olympiacos y ya consiguió anotar en liga, Copa de Grecia y Europa League, después de su llegada al futbol europeo.

El entrenador también explicó la importancia que tiene para un atacante encontrar continuidad frente al arco. “La verdad es que estoy muy contento. Para un delantero es muy importante marcar. No creo que tengamos demasiados delanteros, porque tenemos muchos partidos y necesitamos que los tres marquen y trabajen bien”, señaló Alguacil.

La actuación contra Jagiellonia también mostró la competencia que existe por la posición. González apareció como titular y dejó el campo al minuto 62 para el ingreso de Yaremchuk. El ucraniano terminó como autor del tanto que decidió el 2-1, por lo que los dos delanteros utilizados por Alguacil marcaron en el mismo encuentro.

Para el estratega español, contar con varias alternativas tendrá peso conforme avance el calendario. “Tendremos muchos partidos y habrá oportunidades para todos”, agregó Alguacil, quien asumió la dirección técnica del Olympiacos el 10 de septiembre después de su paso por Al-Shabab y de una etapa de seis temporadas y media al frente de la Real Sociedad.

Imanol Alguacil aumenta la competencia entre sus delanteros

La llegada de Mouandilmadji amplió las opciones ofensivas del club de El Pireo. El atacante de Chad se sumó a una plantilla que también cuenta con González y Yaremchuk entre sus delanteros disponibles, una competencia que Alguacil considera necesaria ante la cantidad de partidos entre Superliga, Copa y Europa League.

El siguiente reto será la visita frente al Levadiakos dentro de la quinta fecha del campeonato griego. González, Yaremchuk y Mouandilmadji fueron incluidos por Alguacil en la convocatoria para el encuentro, por lo que el entrenador tendrá otra oportunidad para repartir minutos entre sus opciones de ataque.

Para González, los últimos partidos han reforzado su candidatura por un lugar en el once. Su gol ante Jagiellonia abrió el camino de la remontada y confirmó su producción en tres competencias distintas, mientras Alguacil celebra que sus delanteros respondan frente al arco y, al mismo tiempo, mantengan el trabajo que exige dentro de su propuesta de juego.

Te puede interesar: