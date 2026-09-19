Atlas vs Pumas en vivo el partido de la jornada 9 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Rojinegros y auriazules se enfrentan en el Estadio Jalisco en un partido que podría complicar la vida al que resulte perdedor
Alineaciones Atlas vs Pumas, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Estos son los 22 elementos que iniciarán el partido entre zorros y universitarios:
Atlas: Camilo Vargas (c) (P); Jorge Sánchez, Paulo Ramírez, Adonis Frías, Manuel Capasso, Juan Sánchez Purata, Luis Leite, Luis de Barros, Elías Montiel, Sergio Hernández y Florian Monzón.
Pumas: Keylor Navas (c) (P); Rodrigo López, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Álvaro Angulo; Víctor Arteaga, Pedro Vite, Uriel Antuna, Luciano Herrera; Robert Morales y Juninho Vieira.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Atlas parte con una ligera ventaja en las cuotas de caliente.mx para el duelo ante Pumas. El triunfo de los rojinegros aparece en +138, mientras que el empate se ubica en +235 y una victoria de los universitarios paga +192. Estos momios pueden presentar modificaciones antes del inicio del partido.
A partir de esas cifras, la probabilidad implícita ronda el 42% para una victoria de Atlas, 30% para el empate y 34% para un triunfo de Pumas, sin considerar el margen aplicado por la casa de apuestas. El mercado favorece al conjunto local, aunque la diferencia entre ambos equipos se mantiene reducida.
Antecedentes Atlas vs Pumas, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Los enfrentamientos recientes entre Atlas y Pumas reflejan una serie pareja. En los últimos cinco partidos de Liga MX entre ambos equipos se registraron tres empates, una victoria de los rojinegros y un triunfo de los universitarios. Durante ese lapso, cada club consiguió cuatro anotaciones.
El antecedente más reciente se disputó el 7 de febrero de 2026 y terminó con empate 2-2 en el Estadio Jalisco. Pedro Vite y Juninho marcaron para Pumas, mientras que Mateo García y Manuel Capasso anotaron por Atlas. Capasso consiguió la igualdad rojinegra en el tiempo agregado.
Antes de ese encuentro, Pumas venció 1-0 a Atlas el 31 de agosto de 2025, mientras que el duelo del 26 de enero de ese mismo año terminó sin goles. La última victoria del Atlas en esta serie llegó el 24 de agosto de 2024, cuando se impuso 2-1. El otro antecedente dentro de los últimos cinco partidos fue un empate 0-0, registrado el 14 de febrero de 2024.
¿A qué hora juega Atlas vs Pumas y dónde ver hoy 19 de septiembre la jornada 9 de la Liga MX 2026?
El encuentro entre Atlas y Pumas está programado para este sábado 19 de septiembre de 2026 a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Jalisco. La cobertura televisiva arrancará desde las 16:50 horas por Canal 5, mientras que el duelo también estará disponible a través de TUDN, ViX Premium y Layvtime.
Partido: Atlas vs Pumas
Fecha: sábado 19 de septiembre de 2026
Hora: 17:00 horas, tiempo del centro de México
Estadio: Jalisco
TV: Canal 5 y TUDN
Online: ViX Premium y Layvtime
Zorros y universitarios abren la actividad sabatina de la Liga MX
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Atlas vs Pumas! El Estadio Jalisco recibe uno de los partidos de la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX, con dos equipos separados por apenas dos puntos y con la necesidad de recuperar terreno en la clasificación.
Atlas llega en el noveno lugar con 13 unidades, después de caer 5-2 ante Toluca y acumular tres partidos sin victoria. Del otro lado, Pumas ocupa la undécima posición con 11 puntos y buscará reaccionar tras la derrota 3-0 frente a Chivas en el Estadio Akron.
El duelo también pone frente a frente a dos conjuntos que han tenido problemas para mantener el equilibrio defensivo. Atlas suma 12 goles a favor y 14 en contra, mientras que Pumas registra 11 anotaciones y 12 recibidas, por lo que cada detalle puede resultar determinante en un partido que puede mover la zona media de la tabla.
Desde aquí podrás seguir todas las acciones en vivo, goles, llegadas, tarjetas, cambios y lo más importante del encuentro entre rojinegros y universitarios.