Atlas vs Pumas en vivo el partido de la jornada 9 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Antecedentes Atlas vs Pumas, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Los enfrentamientos recientes entre Atlas y Pumas reflejan una serie pareja. En los últimos cinco partidos de Liga MX entre ambos equipos se registraron tres empates, una victoria de los rojinegros y un triunfo de los universitarios. Durante ese lapso, cada club consiguió cuatro anotaciones.

El antecedente más reciente se disputó el 7 de febrero de 2026 y terminó con empate 2-2 en el Estadio Jalisco. Pedro Vite y Juninho marcaron para Pumas, mientras que Mateo García y Manuel Capasso anotaron por Atlas. Capasso consiguió la igualdad rojinegra en el tiempo agregado.

Antes de ese encuentro, Pumas venció 1-0 a Atlas el 31 de agosto de 2025, mientras que el duelo del 26 de enero de ese mismo año terminó sin goles. La última victoria del Atlas en esta serie llegó el 24 de agosto de 2024, cuando se impuso 2-1. El otro antecedente dentro de los últimos cinco partidos fue un empate 0-0, registrado el 14 de febrero de 2024.