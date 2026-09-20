¡A regañadientes! El técnico del Porto reacciona a la convocatoria de Santiago Gimenez a Selección Mexicana

El técnico del Tricolor, Rafael Márquez, eligió a Santiago Gimenez para su primera convocatoria para los amistosos de septiembre y octubre

Santiago Gimenez entra en la convocatoria de Rafa Márquez | Imago7

Rafael Márquez presentó su primera convocatoria como técnico de la Selección Mexicana y uno de los elementos que integran la lista de 30 jugadores es Santiago Gimenez, el centrodelantero que recién comenzó su proceso de adaptación en el Porto tras llegar durante el último mercado de fichajes. Bajo este panorama, Francesco Farioli, entrenador de los Dragones, dio su punto de vista sobre la ausencia del mexicano durante la próxima fecha FIFA.

El estratega del Porto se sentó frente a los medios de comunicación previo al O Clássico, el clásico de Portugal frente al Benfica, encuentro en el que ambos equipos se juegan el liderato de la Primeira Liga. Sin embargo, los periodistas presentes lo cuestionaron sobre Santiago Gimenez y, aunque parece que al entrenador le habría encantado tenerlo más tiempo para acelerar su adaptación, al final del día mostró su resignación por la convocatoria.

“Tenemos que respetar las convocatorias de la Selección Nacional. No podíamos hacer nada. Ahora no es momento para generar polémica.No quiero titulares en periódicos ni en televisión, quiero reconocimiento para nuestro gran desempeño y nuestros jugadores. Nos hubiera gustado contar con él en las próximas semanas, pero estaremos en contacto directo para aprovechar al máximo su tiempo fuera del club”, declaró Francesco Farioli frente a los medios de comunicación.

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México jugará el 26 de septiembre frente a Colombia y tres días después disputará un partido ante Perú. La fecha FIFA se extenderá a octubre: el día 3 lo hará ante Estados Unidos y el 6 frente a Chile; todos los encuentros serán en territorio de la Unión Americana.

Santiago Gimenez volverá al Tricolor después de la lesión que sufrió en pleno Mundial 2026. El objetivo del delantero del Porto será hacerse del puesto de titular en el ciclo que recién comienza Rafael Márquez tras recibir la Selección Mexicana de la mano de Javier Aguirre.

El Porto tendrá que dejar ir a Santiago Gimenez, pero antes jugará este domingo 20 de septiembre ante Benfica en el Estadio do Dragão. El Clásico de Portugal tendrá un sabor especial debido a que los Dragones cuentan con 18 puntos, dos por encima de las Águilas; sin embargo, una derrota podría cambiar el panorama, mientras que un triunfo los consolidaría en el primer sitio.

“Es matemática, nada más. Es un partido importante, nada más. Tenemos la oportunidad de conseguir un buen resultado, mantener a raya al rival y sumar puntos, pero no debemos darle demasiadas vueltas, porque intentamos afrontar cada partido de la misma manera. Cuando el derbi se juega en el Estadio Dragão, es especial. La afición nos ayuda a dar ese esfuerzo extra, que siempre es necesario”, sentenció el técnico del Porto.

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