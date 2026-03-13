‘Juanfer’ Quintero, feliz en su primer partido en la etapa Eduardo Coudet

El mediocampista antioqueño espera el llamado de Néstor Lorenzo para enfrentar a Croacia y a Francia.

Juan Fernando Quintero con River Plate / JUAN MABROMATA / AFP.

Eduardo Coudet se estrenó como técnico de River Plate. El cuadro ‘Millonario’ visitó este viernes a Huracán en Parque Patricios y lo venció 1-2, gracias a los goles de Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel el proceso del ‘Chacho’ en el club empieza con el pie derecho. El elenco de Núñez marcha quinto del grupo B con 14 puntos en 9 presentaciones.

Después de perderse los partidos ante Banfield e Independiente Rivadavia, el mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero volvió a tener minutos en River Plate. Este viernes en el duelo contra el ‘Globo’, el antioqueño ingresó al minuto 67 por Ian Subiabre, infortunadamente desperdició el penal que pudo significar el 2-1 al 70′, pero dejó buenas sensaciones.

El jugador de la Selección Colombia habló con los medios de comunicación: “Estoy contento por volver. Me tocó fallar el penal, pero es una situación de rigor del partido. Hay mérito del arquero, que me esperó bien y lo terminó atajando. A veces entra y a veces terminamos errando”.

“Chacho vive los partidos como se lo ve y trata de trasladarlo a nosotros dentro del campo de juego. Llevamos una semana de trabajo y tratamos de hacer lo que nos pide. Es un técnico intenso, que trabaja muy fuerte y que busca un equipo siempre corto. Estamos encontrando rápido la idea”, agregó ‘Juanfer’.

“Llevamos mucho tiempo jugando juntos y nos conocemos. Los dos somos los elegidos para patear y nos sale natural. El que está mejor va a patear. Por suerte pudimos ganar, porque había que hacerlo. El mérito es de todo el equipo”, ultimó el mediocampista de creación.

Luego de superar los problemas de la parte posterior del muslo, ‘Juanfer’ espera estar en la lista de convocados de Néstor Lorenzo, la Selección Colombia jugará amistosos FIFA: el jueves 26 de marzo ante Croacia y el martes 29 del mismo mes contra Francia, ambos compromisos serán en Estados Unidos.

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