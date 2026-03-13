Posibles alineaciones de Cúcuta Deportivo vs Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Este duelo entre dos equipos en crisis es trascendental para el panorama del descenso en el fútbol colombiano.

Cúcuta Deportivo y Cali tienen un duelo de crisis.

Este es un enfrentamientos entre dos equipos que no la pasan bien en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Por un lado, Cúcuta Deportivo ha tenido un pésimo desempeño y la tarea de mantener la categoría se le está complicado. Por su parte, Deportivo Cali también se acerca a la zona roja y acaba de despedir a Alberto Gamero para contratar a Rafael Dudamel.

Posible alineación de Cúcuta Deportivo para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Cúcuta Deportivo: Juan David Ramírez; Joao Abonía, Brayan Córdoba, Jhon Quiñones, Brayan Córdoba; Víctor Mejía, Kevin Londoño, Léider Berdugo; Diego Calcaterra, Luífer Hernández y Éduar Arizalas. D.T.: Ríchard Páez.

Posible alineación de Cali para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Fernando Álvarez, José Caldera, Andrés Corrrea; Daniel Giraldo, Yani Quintero, Ronaldo Pájaro; Johan Martínez, Javier Mena y Avilés Hurtado. D.T.: Rafael Dudamel.

¿Cómo y dónde ver Cúcuta Deportivo vs Cali por la Liga BetPlay 2026-I?

Como suele suceder con los partidos de Millonarios, este encuentro estará únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+ y por la plataforma de streaming de Win Play. El duelo arrancará a las 6:20 p.m. de este sábado.

Últimos partidos de Cúcuta Deportivo

09.03.2026 | Millonarios 2-0 Cúcuta Deportivo.

01.03.2026 | Deportivo Pasto 3-2 Cúcuta Deportivo.

23.02.2026 | Cúcuta Deportivo 3-2 Deportes Tolima.

17.02.2026 | Alianza 1-1 Cúcuta Deportivo.

10.02.2026 | Cúcuta Deportivo 1-3 Independiente Medellín.

Últimos partidos de Cali

06.03.2026 | Deportivo Cali 0-2 Once Caldas.

01.03.2026 | Deportivo Cali 1-1 Fortaleza.

21.02.2026 | Atlético Bucaramanga 0-0 Deportivo Cali.

15.02.2026 | Deportivo Cali 1-0 Atlético Nacional.

11.02.2026 | Internacional de Bogotá 3-2 Deportivo Cali.

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