Posibles alineaciones de Cúcuta Deportivo vs Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I
Este duelo entre dos equipos en crisis es trascendental para el panorama del descenso en el fútbol colombiano.
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Este es un enfrentamientos entre dos equipos que no la pasan bien en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Por un lado, Cúcuta Deportivo ha tenido un pésimo desempeño y la tarea de mantener la categoría se le está complicado. Por su parte, Deportivo Cali también se acerca a la zona roja y acaba de despedir a Alberto Gamero para contratar a Rafael Dudamel.
Posible alineación de Cúcuta Deportivo para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I
Así formaría Cúcuta Deportivo: Juan David Ramírez; Joao Abonía, Brayan Córdoba, Jhon Quiñones, Brayan Córdoba; Víctor Mejía, Kevin Londoño, Léider Berdugo; Diego Calcaterra, Luífer Hernández y Éduar Arizalas. D.T.: Ríchard Páez.
Posible alineación de Cali para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I
Así formaría Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Fernando Álvarez, José Caldera, Andrés Corrrea; Daniel Giraldo, Yani Quintero, Ronaldo Pájaro; Johan Martínez, Javier Mena y Avilés Hurtado. D.T.: Rafael Dudamel.
¿Cómo y dónde ver Cúcuta Deportivo vs Cali por la Liga BetPlay 2026-I?
Como suele suceder con los partidos de Millonarios, este encuentro estará únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+ y por la plataforma de streaming de Win Play. El duelo arrancará a las 6:20 p.m. de este sábado.
Últimos partidos de Cúcuta Deportivo
- 09.03.2026 | Millonarios 2-0 Cúcuta Deportivo.
- 01.03.2026 | Deportivo Pasto 3-2 Cúcuta Deportivo.
- 23.02.2026 | Cúcuta Deportivo 3-2 Deportes Tolima.
- 17.02.2026 | Alianza 1-1 Cúcuta Deportivo.
- 10.02.2026 | Cúcuta Deportivo 1-3 Independiente Medellín.
Últimos partidos de Cali
- 06.03.2026 | Deportivo Cali 0-2 Once Caldas.
- 01.03.2026 | Deportivo Cali 1-1 Fortaleza.
- 21.02.2026 | Atlético Bucaramanga 0-0 Deportivo Cali.
- 15.02.2026 | Deportivo Cali 1-0 Atlético Nacional.
- 11.02.2026 | Internacional de Bogotá 3-2 Deportivo Cali.