Sergio Bueno señala uno de los peores males del fútbol nacional: “La Liga Mexicana se extranjerizó”

El Mazatlán FC está en la posición 14 del Clausura 2026, sin embargo la tendencia va en ascenso tras la llegada al banquillo de Sergio Bueno

Sergio Bueno habla del buen paso del Mazatlán | Imago7

El Mazatlán FC de Sergio Bueno atraviesa un momento positivo, luego de sumar cuatro partidos sin perder en sus últimos seis compromisos. De cara al partido frente al Club América este domingo 15 de marzo, el estratega considera que su equipo tiene una buena oportunidad de escalar posiciones en la tabla. Desde que tomó las riendas del plantel con el torneo Clausura 2026 de la Liga MX ya en marcha, el técnico mexicano ha logrado imprimir una tendencia favorable en el rendimiento del conjunto sinaloense.

En entrevista con Peloteando de Claro Sports, Sergio Bueno también reflexionó sobre la realidad del fútbol nacional y señaló que uno de los grandes males actuales de la Liga MX es la escasa presencia de entrenadores y futbolistas mexicanos. Para el entrenador, esta situación refleja una falta de confianza hacia el talento nacional dentro de la industria, en un contexto donde cada vez son menos los compatriotas suyos que ocupan un banquillo en el campeonato.

“Es un tema muy crudo. Misteriosamente, en México este tema se acrecentó. Hay una problemática para que el entrenador mexicano pueda abrirse camino, pueda estar vigente. No cabe duda de que siempre tenemos que generar condiciones. Tenemos que trabajar muy bien para estar en la palestra. Tenemos que asumir y entregar buenas cuentas y resultados. Yo siempre he pensado que la Liga Mexicana se extranjerizó desde hace muchos años. Hubo una apertura desmedida en nuestro fútbol con relación, primeramente, a los jugadores. Arrancamos con los naturalizados que se empezaron a aceptar y después se abrió la puerta para incrementar el número de extranjeros. De repente encontrabas nueve jugadores en cancha con dos mexicanos y todo esto fue permeando el medio del fútbol, que no implicaba nada más jugadores, sino también entrenadores y directivos. Y si tú repasas a todos los participantes en la industria del fútbol, están llenos de personal de fuera”, declaró el técnico del Mazatlán.

El entrenador de Mazatlán FC, Sergio Bueno, señaló que no considera necesario realizar cambios radicales en el fútbol mexicano, pero entiende que el crecimiento de los equipos depende de mantener un equilibrio entre el talento nacional y el extranjero. Sin embargo, el estratega experimentado sí considera que debería existir un filtro más duro al momento de contratar a entrenadores y jugadores no nacidos en el país. En ese contexto, el estratega lanzó un llamado para recordar que todavía existen directores técnicos mexicanos con la preparación y capacidad suficientes para dirigir en la élite del fútbol.

“No quiere decir que haya que cerrarles la puerta, simplemente que, como en todo, un país tiene que defender lo propio, tiene que defender su cultura, sus raíces. Y ponerse exigente en todos los aspectos, propiciando que, si te llevan jugadores, sean primordialmente los mejores que pudieran aterrizar acá; entrenadores también. Hay una apertura irracional. En los medios de comunicación se empezó a manejar que se tenía que cambiar la ruleta, el carrusel de entrenadores mexicanos. Que ya era una baraja muy vista y que los entrenadores ya se habían vuelto obsoletos. Si estás activo y no dejas tu profesión, no tienes por qué volverte obsoleto. Te vuelves un entrenador con mucha más experiencia y con mucha mayor sabiduría. Habemos muchos técnicos con capacidad”, indicó Sergio Bueno.

El ascenso del Mazatlán

El Mazatlán se encuentra en la posición 14 del Clausura 2026 con 10 puntos, pero un par de victorias podría hacer la diferencia. Los puestos de clasificación para la Liguilla de la Liga MX no se encuentra tan lejos y tras el buen paso del equipo desde que tomó las riendas hace seis partidos, Sergio Bueno considera que es una buena oportunidad para que la afición regrese al Estadio El Encanto.

“Quisiéramos que la afición se presentara partido a partido en lo que resta del campeonato y que nosotros hayamos sido capaces de propiciar una situación de estas. Que hubiera un repunte de jugadores… Sí hay que decirlo: llegamos y estaban muy apesadumbrados, estaban desorientados. Inclusive hasta renuentes. No tan fácil les entran las balas. Llega un nuevo cuerpo técnico y quieres trabajar ciertas cosas, pero casi casi te dicen: ‘¿Para qué? No tiene sentido, ya se va a acabar’. Creo que todas estas respuestas que uno es capaz de propiciar sería algo muy valioso de lograr. Vamos en camino. Es algo que todavía no se consigue. Hemos tenido un levantón. Pasando estos dos juegos pueden crecer nuestras expectativas. Te puedes trazar otros objetivos y otras metas. Esto es lo maravilloso de este deporte. A veces te pueden dar por muerto, liquidado, y resulta que no. Todo está en la mentalidad. En saber sobreponerte y reinventarte. Siempre he intentado darle la vuelta a las cosas”, sentenció.

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