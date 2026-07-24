Santo Domingo 2026: los Juegos del Centenario y el reto histórico de México

La delegación azteca llega como bicampeón del medallero y con la meta de conquistar un tercer título consecutivo en una edición que podrás seguir por Claro Sports

México quiere hacer historia en Santo Domingo 2026 | Claro Sports

Cien años después de su primera edición, los Juegos Centroamericanos y del Caribe vuelven para reunir la historia, el presente y el futuro deportivo de la región, una edición histórica al celebrar la competencia multideportiva regional más antigua avalada por el Comité Olímpico Internacional. La edición XXV se celebrará oficialmente del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana, y en México podrá seguirse de manera exclusiva a través de la multiplataforma de Claro Sports, que ofrecerá cerca de 200 horas de transmisión. La Ceremonia de Inauguración se llevará a cabo este viernes 24 de julio, a las 18:00 horas del centro de México, desde el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

La justa regresará por segunda ocasión a la capital de República Dominicana y tercera a dicho país, donde se reunirán a campeones olímpicos, mundiales, figuras continentales y nuevas generaciones que comienzan su camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. México llegará con una delegación de 646 atletas, como bicampeón del medallero y con la meta de conquistar un tercer título consecutivo en una edición que combinará historia, rivalidad regional y búsqueda de nuevos referentes deportivos.

Una historia que nació en México hace 100 años

El origen de la competencia se remonta al 4 de julio de 1924, cuando representantes deportivos de México, Cuba y Guatemala firmaron en París el acta para crear una justa regional. Los mexicanos Alfredo Cuéllar y Enrique Aguirre gestionaron el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional, con lo que nació el evento multideportivo regional más antiguo avalado por el COI.

La primera edición se disputó en la Ciudad de México entre octubre y noviembre de 1926. Solamente participaron México, Cuba y Guatemala, con un total de 269 atletas, una cifra que muestra la transformación alcanzada durante el último siglo hasta convertirse en una competencia con miles de participantes y decenas de países.

Santo Domingo recibirá los Juegos por segunda ocasión, después de la edición de 1974. República Dominicana será anfitriona por tercera vez, pues también organizó el certamen de Santiago de los Caballeros 1986. La celebración de 2026 representa así el regreso de la competencia a la capital dominicana después de más de cinco décadas.

Más de 6 mil atletas y un programa de 501 pruebas

La edición del centenario congregará a más de 6 mil deportistas de 37 países y territorios, quienes competirán en 40 deportes, 56 disciplinas y alrededor de 501 pruebas con medalla. El programa supera al presentado en San Salvador 2023 y convierte a Santo Domingo 2026 en una de las ediciones más amplias de la historia de la justa.

Las actividades estarán distribuidas en 46 instalaciones. El Centro Olímpico Juan Pablo Duarte concentrará atletismo, natación, clavados, polo acuático, deportes de combate, ciclismo de pista y esports; el Parque del Este recibirá gimnasia, tenis, bádminton, hockey, rugby 7 y tiro con arco. El Malecón albergará voleibol de playa, skateboarding y baloncesto 3×3, mientras el Estadio Quisqueya será utilizado para el béisbol y la playa Encuentro de Cabarete para el surf.

México va por el tricampeonato del medallero

México acudirá con 646 deportistas, 332 hombres y 314 mujeres, encabezados en la Ceremonia de Inauguración por la tiradora de skeet Gabriela Rodríguez y el clavadista Juan Manuel Celaya. La delegación combinará medallistas olímpicos y mundiales con jóvenes que comienzan su recorrido rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y Los Angeles 2028.

La representación nacional llega como campeona de las dos últimas ediciones, tras ocupar el primer lugar en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023. En la última justa consiguió 142 medallas de oro, su mayor cosecha histórica, por lo que el desafío será asegurar un tercer título consecutivo y tratar de acercarse a ese registro.

México busca dominar en los Centroamericanos | Foto: soycom.org

México también es el único país que ha competido en todas las ediciones desde 1926. El medallero histórico de Centro Caribe Sports coloca a Cuba en el primer lugar por oros, con 1,919, y a México en el segundo, con 1,523; sin embargo, la delegación mexicana encabeza el número total de preseas con 4,252, por encima de las 3,730 cubanas. La diferencia entre ambos países es de 396 títulos.

En 13 ediciones, México terminó en lo más alto del medallero general, más que cualquier otro país. Santo Domingo representa la posibilidad de ampliar ese registro y confirmar su dominio reciente, aunque Cuba, Colombia, Venezuela y República Dominicana volverán a ser sus principales rivales durante las dos semanas de competencia.

Las figuras mexicanas que buscarán subir al podio

El tiro con arco contará con Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz y Matías Grande, además de representantes del compuesto como Maya Becerra y Sebastián García, disciplina que será olímpica en Los Angeles 2028 en la modalidad mixta. En clavados sobresalen Osmar Olvera, Randal Willars y Juan Manuel Celaya, mientras Prisca Awiti liderará al equipo de judo y Carlos Sansores y Daniela Souza formarán parte de las principales opciones del taekwondo mexicano.

También aparecen nombres como Uziel Muñoz, Erick Portillo y Alegna González en atletismo; la campeona del mundo Yareli Acevedo en ciclismo de pista; Kenia Lechuga en remo; Natalia Escalera, Michelle Pineda e Isaac Núñez en gimnasia; Leonel Cárdenas en squash, así como Diego Villalobos, Joana Jiménez e Itzamary González dentro de la natación artística.

Figuras internacionales que podrían subir al podio en Santo Domingo 2026

Entre las principales figuras internacionales aparece Marileidy Paulino, campeona olímpica de los 400 metros en Paris 2024 y una de las representantes más esperadas de República Dominicana. También podrían competir atletas como Julien Alfred, monarca olímpica de los 100 metros; Thea LaFond, campeona de triple salto y las jamaicanas Tia Clayton, Tina Clayton y Shanieka Ricketts.

El boxeo también podría reunir a medallistas olímpicos como los cubanos Julio César La Cruz y Arlen López, además de los dominicanos Cristian Pinales y Yunior Alcántara. En las pruebas por equipos, República Dominicana será una de las delegaciones a seguir en el voleibol femenil, mientras que Cuba, Puerto Rico y el conjunto anfitrión figuran entre los candidatos a disputar el podio en el béisbol.

¡LOS ATLETAS QUE LLEGAN PARA DOMINAR LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS!🌎🏅



Los Juegos Centroamericanos y del Caribe reunirán a varios de los mejores atletas de la región, quienes buscarán brillar y conquistar el podio en una edición que promete grandes emociones. pic.twitter.com/BccAE5x8EE — Claro Sports (@ClaroSports) July 23, 2026

¿Por qué el waterpolo y el bádminton comenzaron antes?

Aunque la apertura oficial está programada para el 24 de julio, el calendario deportivo comenzó cuatro días antes con los partidos de polo acuático. El bádminton entró en actividad el 23 de julio, mientras el tenis y el tiro con arco también tendrán sesiones durante la mañana del día de la inauguración.

El adelanto responde a la extensión de los torneos y al número de encuentros necesarios para completar las fases preliminares, eliminatorias y finales antes de la clausura. El polo acuático requiere varios días de actividad por sus formatos de grupos y cruces, por lo que fue colocado desde el 20 de julio para evitar una acumulación de partidos dentro de las fechas oficiales.

Deportes que debutan y una mascota inspirada en República Dominicana

Santo Domingo 2026 incorporará por primera vez al programa centroamericano los esports, el skateboarding y el netball. Los deportes electrónicos tendrán competencias oficiales en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, mientras el skateboarding street llegará al Malecón después de haberse consolidado dentro del programa olímpico en Tokio 2020 y París 2024.

La identidad de los Juegos estará representada por Colí, una mascota inspirada en el barrancolí, ave endémica de la isla de La Española. Sus colores y características buscan reflejar la biodiversidad, la velocidad y la cultura dominicana durante una edición que tendrá como misión celebrar un siglo de competencia y abrir el primer gran capítulo regional del camino hacia Los Angeles 2028.

Colí, la mascota oficial de Santo Domingo 2026 | @indeselsalvador

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