Panamá vs Canadá en vivo, Premundial sub 20 Concacaf: fecha, horario y dónde ver el partido

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Panamá Canadá, Premundial Concacaf sub 20, en vivo y en directo | Claro Sports

La actividad del Campeonato sub 20 de Concacaf 2026 continúa con un compromiso de alto nivel en el Grupo C, donde Panamá y Canadá se enfrentarán en un duelo que puede resultar determinante para sus aspiraciones. Ambos seleccionados llegan con la ilusión de avanzar a la fase eliminatoria de un torneo que, además del título regional, entrega boletos para la Copa Mundial sub 20 de la FIFA 2027 y mantiene en juego la clasificación a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

La Selección sub 20 de Panamá disputa su decimocuarta participación en el Campeonato sub 20 de Concacaf tras obtener su clasificación directa gracias a su posición en el Ranking sub 20 de Concacaf. Los Canaleros integran un exigente Grupo C junto a Honduras, Canadá y Jamaica, por lo que cada punto será clave para mantenerse en la pelea por un lugar en las semifinales. Además, el equipo panameño buscará acercarse a su mejor actuación histórica en el certamen, conseguida en 2015, cuando alcanzó la gran final y terminó como subcampeón de la competencia.

Por su parte, Canadá afronta su 26.ª participación en el Campeonato sub 20 de Concacaf con el objetivo de volver a conquistar un título que no consigue desde 1996. Los canadienses aseguraron su presencia tras dominar el Grupo F de las Clasificatorias sub 20 de Concacaf 2026 con tres victorias en cuatro partidos, apoyados en el gran momento ofensivo de Marsel Bibishkov, autor de seis goles, y Owen Graham-Roache, quien aportó cinco anotaciones durante esa fase. Al igual que Panamá, la selección norteamericana sabe que alcanzar las semifinales significará asegurar un cupo para la Copa Mundial sub 20 de la FIFA 2027, uno de los grandes objetivos de esta generación.

Panamá vs Canadá en vivo: fecha y horario del partido del Premundial sub 20 Concacaf

El encuentro entre Panamá y Canadá se disputará el domingo 26 de julio a las 14:00 horas y se disputará en el estadio Universitario BUAP, en la ciudad de Puebla.

¿Dónde ver en vivo el Panamá vs Canadá del Premundial sub 20? Canales de TV y streaming

El partido se podrá ver en vivo y en directo en Disney+ Premium para el público panameño mientras que en Estados Unidos estará disponible gracias a TUDN y ViX Premium.

Panamá vs Canadá en vivo: ¿Cómo llegan los equipos al partido de Premundial sub 20 Concacaf?

Panamá clasificó de manera directa a la competencia como una de las selecciones mejor posicionadas en el ránking sub 20 masculino de Concacaf mientras que Canadá logró su boleto al ganar el Grupo F en las clasificatorias sub 20 de Concacaf 2026 en una zona que compartió con Nicaragua, Aruba, Martinica e Islas Vírgenes.

Te puede interesar –