México vs Antigua y Barbuda en vivo, Premundial sub 20 Concacaf 2026: en directo el partido de hoy 24 de julio

¿Por qué Gilberto Mora no juega con la selección mexicana sub 20?

La ausencia de Gilberto Mora en las convocatorias de las selecciones mexicanas sub 20 y sub 23 llamó la atención de cara al Premundial de la Concacaf y los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, sobre todo después del impacto que tuvo el mediocampista de Xolos de Tijuana con la selección mayor durante el Mundial 2026. Sin embargo, el técnico de la selección sub 23, Eduardo Arce, aclaró que nunca contemplaron al futbolista para estos compromisos, ya que la prioridad es que tenga un periodo de descanso y concentre sus esfuerzos en consolidarse con su club tras la intensa actividad que acumuló durante el verano.

El estratega explicó que, en caso de haber sido requerido para alguna categoría, la intención habría sido incorporarlo a la selección sub 20 por la relevancia del Premundial, torneo que entrega boletos tanto para el Mundial sub 20 de Azerbaiyán 2027 como para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. No obstante, Eduardo Arce insistió en que el Tricolor cuenta con un grupo amplio de futbolistas capaces de competir por esos objetivos y reiteró que el desarrollo de Gilberto Mora pasa, en este momento, por recuperar energías y continuar su crecimiento en la Liga MX antes de volver a vestir la camiseta nacional.