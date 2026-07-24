México vs Antigua y Barbuda en vivo, Premundial sub 20 Concacaf 2026: en directo el partido de hoy 24 de julio
La selección mexicana sub 20 inicia su camino en busca del boleto para el Mundial 2027 de la especialidad y para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028
¿Cuáles son los partidos de la selección mexicana en el Premundial?
Tras su compromiso ante Antigua y Barbuda, el Tri deberá de encarar dos duelos más, ante Costa Rica y ante Guatemala respectivamente, todos ellos a desarrollarse, también en el Estadio Cuauhtémoc. Aquí te dejamos los días y horarios correspondientes:
Costa Rica vs México | lunes 27 de julio | 20:00 horas
México vs Guatemala | jueves 30 de julio | 19:00 horas
¿Por qué Gilberto Mora no juega con la selección mexicana sub 20?
La ausencia de Gilberto Mora en las convocatorias de las selecciones mexicanas sub 20 y sub 23 llamó la atención de cara al Premundial de la Concacaf y los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, sobre todo después del impacto que tuvo el mediocampista de Xolos de Tijuana con la selección mayor durante el Mundial 2026. Sin embargo, el técnico de la selección sub 23, Eduardo Arce, aclaró que nunca contemplaron al futbolista para estos compromisos, ya que la prioridad es que tenga un periodo de descanso y concentre sus esfuerzos en consolidarse con su club tras la intensa actividad que acumuló durante el verano.
El estratega explicó que, en caso de haber sido requerido para alguna categoría, la intención habría sido incorporarlo a la selección sub 20 por la relevancia del Premundial, torneo que entrega boletos tanto para el Mundial sub 20 de Azerbaiyán 2027 como para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. No obstante, Eduardo Arce insistió en que el Tricolor cuenta con un grupo amplio de futbolistas capaces de competir por esos objetivos y reiteró que el desarrollo de Gilberto Mora pasa, en este momento, por recuperar energías y continuar su crecimiento en la Liga MX antes de volver a vestir la camiseta nacional.
Palmarés histórico del Premundial de la Concacaf
México: 14 títulos (1962, 1970, 1973, 1974, 1976, 1978, 1980, 1984, 1990, 1992, 2011, 2013, 2015, 2024)
Estados Unidos: 3 títulos (2017, 2018, 2022)
Canadá: 2 títulos (1986, 1996)
Costa Rica: 2 títulos (1988, 2009)
Honduras: 2 títulos (1982, 1994)
El Salvador: 1 título (1964)
La deuda de la selección mexicana sub 20
Para la selección mexicana, este Premundial representa una oportunidad inmejorable para dejar atrás el fracaso que significó la ausencia en el Mundial sub 20 de 2023 y en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, consecuencia de la eliminación frente a Guatemala en 2022. Ahora, bajo la dirección de Alex Diego, el Tricolor aspira a recuperar su protagonismo en la región y reafirmar su dominio en la Concacaf después del título conquistado en la edición de 2024, torneo que no tuvo plazas olímpicas.
Convocatoria de la selección mexicana para el Premundial sub 20
Porteros: Ángel Olvera – Atlético San Luis; Cristo Navarrete – Chivas; Sebastián Liceaga – Chivas.
Defensas: Juan Carlos Echilvestre – Santos; Carlos Alfaro – Atlante; Luis Carmona – Juárez; Carlos Hernández – Chivas; Yohan Orozco – Chivas; Emiliano Soto – Pachuca.
Mediocampistas: Diego Covarrubias – Chivas; Sahiel Cedillo – Santos; Samir Inda – Chivas; Henrique Simeone – Tigres; Juan Sigala – Juárez; Luis Ángel Gómez – Santos; Santiago Sandoval – Chivas.
Delanteros: Luis Gamboa – Atlas; Hugo Camberos – Chivas; Diego Reyes – Flamengo; Diego Ramírez – Tigres; Aldahir Valenzuela – Monterrey
¿Cuáles son los grupos del Premundial sub 20 de la Concacaf?
La fase de grupos del Premundial sub 20 de la Concacaf se disputará del viernes 24 de julio al sábado 1 de agosto de 2026 en Puebla, con el Estadio Cuauhtémoc y el Estadio Universitario BUAP como sedes de los encuentros. Una vez definida la ronda inicial, el torneo se trasladará al Estadio Azteca, escenario que albergará las semifinales y la gran final del certamen.
Grupo A: Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití.
Grupo B: México, Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda.
Grupo C: Honduras, Panamá, Canadá y Jamaica.
Formato del Premundial sub 20
El Premundial sub 20 de la Concacaf 2026 reúne a 12 selecciones con la misión de conquistar el título regional y asegurar los boletos internacionales que reparte el certamen. El torneo, que se disputa en México, comienza con la fase de grupos, integrada por tres sectores de cuatro equipos. Cada selección afronta tres partidos bajo el sistema de todos contra todos a una sola vuelta, mientras que los dos primeros lugares de cada grupo y los dos mejores terceros avanzarán a los cuartos de final.
A partir de los cuartos de final, el campeonato entra en una etapa de eliminación directa con partidos a un solo encuentro hasta definir al campeón. El torneo reparte boletos a las principales competencias de la categoría: las cuatro selecciones que alcancen las semifinales asegurarán su clasificación a la Copa del Mundo sub 20 de la FIFA 2027, que se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán. Por su parte, únicamente el campeón obtendrá la plaza de Concacaf para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. En caso de que Estados Unidos levante el título, el boleto olímpico pasará al subcampeón, ya que el conjunto estadounidense tiene su lugar garantizado como anfitrión de la justa olímpica.
¿A qué hora juega México vs Antigua y Barbuda y dónde ver el partido del Premundial sub 20, hoy 24 de julio?
La selección mexicana sub 20 inicia este viernes 24 de julio su participación en el Premundial Sub 20 de la Concacaf con la mira puesta en dos grandes objetivos: asegurar un lugar en la Copa del Mundo de Azerbaiyán 2027 y pelear por el único boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. El Tricolor debutará ante Antigua y Barbuda en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde también enfrentará a Costa Rica y Guatemala dentro del Grupo B. El estreno luce como una oportunidad inmejorable para sumar los primeros tres puntos y encaminar una clasificación que exige poco margen de error desde la fase de grupos.
El equipo dirigido por Alex Diego afrontará el torneo con un plantel de 21 futbolistas, marcado por la presencia de ocho jugadores de Chivas y con un solo elemento que milita en el extranjero, en el Flamengo de Brasil. La ausencia más llamativa es la de Gilberto Mora, una de las revelaciones de la selección mayor en el Mundial de 2026. Además del pase olímpico, el certamen repartirá cuatro boletos para el Mundial sub 20, reservados para los equipos que alcancen las semifinales, por lo que avanzar de ronda representa el primer gran objetivo para una selección mexicana que buscará hacer valer la localía y mantenerse en la pelea por ambos sueños internacionales.
México y Centroamérica: 17:00 horas
Estados Unidos: 19:00 horas ET y 16:00 horas PT
Colombia: 18:00 horas
Argentina: 20:00 horas
¿Quién gana el México vs Antigua y Barbuda, según la IA?
De acuerdo con la inteligencia artificial y los modelos de predicción estadísticos, la selección mexicana es la gran favorita para derrotar a Antigua y Barbuda en su debut dentro del Premundial sub 20 de la Concacaf. Las proyecciones le otorgan al Tricolor más del 85 por ciento de probabilidades de conseguir la victoria, un pronóstico sustentado en la diferencia de nivel entre ambas selecciones y en la calidad del plantel que dirige Alex Diego, el cual buscará iniciar con el pie derecho su participación en el Grupo B.
El análisis también destaca la ventaja de jugar como local, ya que el encuentro se disputará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde México contará con el respaldo de su afición. A ello se suma una plantilla con futbolistas que ya acumulan experiencia en la Liga MX, encabezados por Hugo Camberos, una de las principales figuras del equipo. Con esos argumentos, la IA proyecta un triunfo cómodo del Tricolor, con marcadores probables de 3-0 o 4-0.
México vs Antigua y Barbuda: ¿Dónde ver en vivo el partido del Premundial sub 20 Concacaf 2026?
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