Honduras vs Jamaica en vivo, Premundial sub 20 Concacaf: fecha, horario y dónde ver el partido

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Honduras Jamaica, Premundial Concacaf sub 20, en vivo y en directo | Claro Sports

El Campeonato sub 20 de Concacaf 2026 continúa con un atractivo duelo correspondiente al Grupo C, donde Honduras y Jamaica buscarán comenzar con el pie derecho su camino en la competencia. Ambas selecciones saben que un buen resultado en el debut puede ser determinante en la pelea por avanzar a las semifinales de un torneo que entrega cuatro cupos para la Copa Mundial sub 20 de la FIFA 2027 y una plaza para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Honduras afronta su 23.ª participación en el Campeonato sub 20 de Concacaf tras conseguir la clasificación directa gracias a su ubicación en el Ranking sub 20 de Concacaf. La H integra el Grupo C junto a Canadá, Jamaica y Panamá, con el objetivo de volver a ser protagonista en un certamen que ya conquistó en 1982 y 1994. Además, el conjunto hondureño también presume tres subcampeonatos, obtenidos en las ediciones de 1964, 1976 y 2017, lo que refleja su tradición dentro de la categoría.

Por su parte, Jamaica disputará su 23.ª participación en el Campeonato sub 20 de Concacaf con la ilusión de igualar su mejor actuación histórica, lograda en 1970, cuando finalizó en el tercer lugar. Los Reggae Boyz aseguraron su clasificación después de liderar con puntaje perfecto el Grupo B de las Clasificatorias sub 20 de Concacaf 2026, donde sumaron 15 puntos gracias a cinco victorias consecutivas. El delantero Jahmarie Nolan fue una de las grandes figuras del equipo al convertir cinco goles, por lo que será una de las principales cartas ofensivas de Jamaica en este torneo.

Honduras vs Jamaica en vivo: fecha y horario del partido del Premundial sub 20 Concacaf

El encuentro entre Honduras y Jamaica se disputará el domingo 26 de julio a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Universitario BUAP, en la ciudad de Puebla.

¿Dónde ver en vivo el Honduras vs Jamaica del Premundial sub 20? Canales de TV y streaming

El partido se podrá ver en vivo y en directo en Disney+ Premium para el público hondureño mientras que en Estados Unidos estará disponible gracias a Fubo Sports, FOX Sports 2 y ViX Premium.

Honduras vs Jamaica en vivo: ¿Cómo llegan los equipos al partido de Premundial sub 20 Concacaf?

La Selección sub 20 de Honduras llega a este compromiso con la ilusión de volver a ser protagonista en el Campeonato sub 20 de Concacaf. La H disputará su 23.ª participación en el torneo tras clasificar de manera directa por su posición en el Ranking sub 20 de Concacaf y buscará conquistar un título que no consigue desde 1994, luego de haber levantado anteriormente el trofeo en 1982. Además, los hondureños intentarán aprovechar su experiencia en la competencia, donde también fueron subcampeones en 1964, 1976 y 2017.

Por su parte, Jamaica afronta el campeonato con la confianza que le dio una brillante fase clasificatoria. Los Reggae Boyz obtuvieron su boleto después de terminar en el primer lugar del Grupo B de las Clasificatorias sub 20 de Concacaf 2026 con 15 puntos y un registro perfecto de cinco victorias en cinco partidos. El equipo caribeño tuvo como principal figura ofensiva a Jahmarie Nolan, autor de cinco goles, y ahora buscará trasladar ese rendimiento al torneo principal para igualar su mejor actuación histórica, el tercer lugar conseguido en 1970.

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