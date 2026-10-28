Ceremonia de Inauguración Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, en vivo: transmisión hoy 31 de octubre

El estadio Abdoulaye Wade, será testigo de la música, la danza y las tradiciones africanas que formarán parte del espectáculo que dará la bienvenida a las delegaciones internacionales

África está lista para hacer historia con la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, una competición que reunirá a aproximadamente 2,700 atletas de todo el mundo y marcará un acontecimiento para el movimiento olímpico, al convertirse en la primera justa deportiva olímpica celebrada en este continente. La inauguración se llevará a cabo este sábado 31 de octubre en el estadio Abdoulaye Wade, ubicado en Diamniadio, Senegal, donde la música, la danza y las tradiciones africanas formarán parte del espectáculo que dará la bienvenida a las delegaciones internacionales.

La celebración marcará el inicio de una edición que se extenderá hasta el 13 de noviembre, con competencias en 25 deportes y 153 pruebas con medalla. México estará presente con una delegación de 62 atletas, quienes buscarán ampliar el legado del país en esta competición juvenil. El programa inaugural contará con presentaciones artísticas, actos protocolarios y el encendido del pebetero, uno de los momentos centrales de la ceremonia. La transmisión en vivo de Claro Sports comenzará a las 12:30 horas, tiempo del centro de México, para acompañar el arranque de Dakar 2026.

¿A qué hora empieza la ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026?

La Ceremonia de inauguración se celebrará el sábado 31 de octubre a las 12:30 horas, tiempo del centro de México, equivalentes a las 18:30 horas de Senegal. El espectáculo principal tendrá una duración aproximada de 90 minutos y está previsto que concluya a las 14:00 horas de México. La sede será el estadio Abdoulaye Wade de Diamniadio, con capacidad para aproximadamente 55,000 espectadores.

¿Qué artistas e invitados estarán en la Inauguración este 31 de octubre de 2026?

La ceremonia contará con aproximadamente 1,100 participantes, entre ellos 625 bailarines seleccionados mediante audiciones realizadas en distintas regiones de Senegal. Khady Niang, directora de ceremonias del comité organizador, confirmó que el espectáculo incluirá músicos, cantantes y artistas de Senegal y otros países africanos, aunque sus identidades todavía no han sido reveladas. La puesta en escena estará inspirada en las tradiciones, la historia y la diversidad cultural del continente. Además, la organización confirmó que el último portador de la antorcha será un deportista senegalés, cuyo nombre se mantiene en secreto.

Entre las personalidades vinculadas con la inauguración destacan Bassirou Diomaye Faye, presidente de Senegal, quien declarará oficialmente abiertos los Juegos, y Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional, quien llegó al país el 26 de octubre para participar en las actividades del evento. El programa musical completo permanece pendiente de confirmación. La cantante senegalesa Mamy Mbaye es la intérprete de Teranga, canción oficial de Dakar 2026, aunque no se ha anunciado formalmente su participación en la ceremonia.

¿Quién transmite en vivo la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud y dónde ver por TV y online?

La Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se podrá seguir en vivo a través de Claro Sports. Además, los eventos más destacados de Dakar 2026 se podrán seguir en vivo a través de Claro Sports y Claro Sports Premium, con cobertura de las competencias que se disputarán en Senegal hasta el 13 de noviembre, incluidos los resultados y las actuaciones de los representantes mexicanos.

Transmisión de la Ceremonia de Inauguración por Claro Sports Premium

La Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se podrá disfrutar en vivo y sin anuncios en México a través de Claro Sports Premium. Además del la transmisión en territorio nacional, también estará disponible en 16 países de Latinoamérica: Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. De esta manera, el público latinoamericano podrá acompañar el inicio de Dakar 2026, una edición histórica por ser la primera competición olímpica celebrada en África.