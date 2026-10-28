De promesas a medallistas olímpicos: la historia de México en los Juegos de la Juventud

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 serán el escenario del nuevo talento mexicano; la justa se celebrará del 31 de octubre al 13 de noviembre

Gabriela Agúndez, Alejandra Orozco, Iván García y Aremi Fuentes | Claro Sports

Una nueva generación de atletas mexicanos está lista para escribir su propia historia en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, competición que se celebrará del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal y que, por primera vez, tendrá como sede el continente africano. México llegará a esta cuarta edición de verano con una delegación que buscará ampliar el legado de figuras que comenzaron a destacar en esta justa y que, años después, lograron conquistar medallas en los Juegos Olímpicos absolutos.

Una medalla de bronce en Tokyo 2020 reunió dos historias que habían comenzado en escenarios distintos. Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez subieron juntas al podio olímpico en clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros, después de haber conseguido medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing 2014 y Buenos Aires 2018, respectivamente. Sus trayectorias encontraron un punto en común en Japón, donde confirmaron que el talento desarrollado durante las categorías juveniles podía alcanzar los primeros lugares del deporte internacional.

La historia de ambas clavadistas forma parte de un grupo de deportistas mexicanos que han conquistado medallas tanto en los Juegos Olímpicos de la Juventud como en los Juegos Olímpicos de verano. A ellas se suman Iván García y Aremi Fuentes, quienes también encontraron en esta competición una oportunidad para medirse con los mejores atletas de su generación. Sus resultados permiten recorrer más de una década del olimpismo mexicano, desde Singapur 2010 hasta los podios de Londres 2012 y Tokyo 2020. Ahora, una nueva generación buscará seguir sus pasos en Dakar 2026, donde las competiciones más destacadas se podrán seguir a través de Claro Sports y Claro Sports Premium.

Los mexicanos que pasaron de los Juegos Olímpicos de la Juventud al podio olímpico

Alejandra Orozco protagonizó una trayectoria poco habitual, porque primero conquistó una medalla olímpica absoluta y después participó en los Juegos de la Juventud. A los 15 años obtuvo la plata en Londres 2012 junto con Paola Espinosa, en clavados sincronizados de plataforma de 10 metros. Dos años más tarde viajó a Nanjing 2014, donde consiguió el oro en equipos internacionales mixtos y el bronce en plataforma individual. Su recorrido continuó en Rio 2016, Tokyo 2020 y Paris 2024, hasta completar cuatro participaciones olímpicas absolutas y retirarse con dos preseas en su historial.

En el caso de Gabriela Agúndez, el camino siguió un orden distinto. La clavadista de Baja California Sur obtuvo el bronce en la plataforma de 10 metros de Buenos Aires 2018, resultado que precedió a su primera participación olímpica absoluta. En Tokyo 2020 formó pareja con Orozco y ambas alcanzaron el tercer lugar con 299.70 puntos. Agúndez también disputó la final individual, en la que terminó cuarta, mientras que en Paris 2024 regresó a las competencias olímpicas y ocupó el quinto puesto tanto en la prueba individual como en la sincronizada.

El primer mexicano que completó ese recorrido fue Iván García, medallista de bronce en la plataforma de 10 metros de Singapur 2010. Dos años después, en Londres 2012, el clavadista jalisciense conquistó la plata junto con Germán Sánchez en la prueba sincronizada de plataforma. Con apenas 19 años, García consiguió su primera medalla en unos Juegos Olímpicos absolutos y abrió un antecedente para los deportistas mexicanos que habían iniciado su trayectoria olímpica en la competición juvenil.

Aremi Fuentes necesitó once años para repetir un resultado de bronce en el escenario olímpico. En Singapur 2010 terminó tercera en halterofilia dentro de la división de 63 kilogramos. Tras participar en competencias continentales y mundiales, la pesista alcanzó el podio de Tokyo 2020 en la categoría de 76 kilogramos. Su resultado llegó con 245 kilos totales, producto de 108 en arranque y 137 en envión, y representó una nueva medalla para México en levantamiento de pesas.

Aremi Fuentes | Claro Sports

¿Cuándo comenzaron los Juegos Olímpicos de la Juventud y desde cuándo participa México?

Los Juegos Olímpicos de la Juventud fueron creados en 2007 por iniciativa de Jacques Rogge, entonces presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), durante la sesión celebrada en Guatemala. El proyecto buscaba ofrecer un escenario internacional a deportistas adolescentes, con competencias deportivas y actividades educativas y culturales. La primera edición se disputó en Singapur 2010, con 3,594 atletas de 204 países, y desde entonces el certamen se realiza en modalidades de verano e invierno.

México estuvo presente desde aquella edición inaugural con 42 deportistas, divididos en 23 hombres y 19 mujeres. Cuatro años después, la delegación aumentó a 77 integrantes para Nanjing 2014, mientras que en Buenos Aires 2018 alcanzó los 93 participantes. Hasta octubre de 2026, la representación mexicana ha competido en tres ediciones de verano y se prepara para la cuarta, que tendrá lugar en Dakar, Senegal.

El balance histórico requiere distinguir entre las medallas obtenidas en pruebas por país y aquellas conseguidas por mexicanos en equipos internacionales mixtos. México suma 29 preseas en competencias oficiales atribuidas a su delegación y otras nueve obtenidas por sus representantes en conjuntos internacionales, para un total de 38 medallas. El desglose corresponde a siete en Singapur 2010, 14 en Nanjing 2014 y 17 en Buenos Aires 2018. Es importante mencionar que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte mantiene una cifra de 39, ese registro incluyó el tercer lugar de Ingrid Drexel en una prueba parcial de ciclismo de 2010, que no otorgaba una medalla olímpica independiente.

La mejor actuación mexicana se registró en Buenos Aires 2018, cuando los atletas nacionales obtuvieron 17 preseas: cinco de oro, cuatro de plata y ocho de bronce, incluidas las de equipos internacionales mixtos. En Argentina destacaron los títulos de Yesica Hernández en halterofilia, Luis Avilés en los 400 metros y Randal Willars en clavados, así como los oros en equipos internacionales de Nicole Meyer en equitación e Itzel Pecha en judo. La delegación superó los resultados de las dos ediciones anteriores y amplió su presencia entre los medallistas juveniles.

¿Quiénes son todos los medallistas mexicanos en los Juegos Olímpicos de la Juventud?

Desde Singapur 2010 hasta Buenos Aires 2018, las medallas mexicanas han llegado en disciplinas como clavados, atletismo, taekwondo, halterofilia, canotaje, tiro deportivo, esgrima, boxeo y fútbol, entre otras. El siguiente listado reúne las 38 preseas obtenidas por deportistas mexicanos, con una distinción para aquellas que se entregaron en competencias internacionales mixtas y que no forman parte del medallero oficial por país.

Singapur 2010: siete medallas

Briseida Acosta: plata en taekwondo, +63 kg.

plata en taekwondo, +63 kg. Alejandro Valdés: bronce en taekwondo, 63 kg.

bronce en taekwondo, 63 kg. Aremi Fuentes: bronce en halterofilia, 63 kg.

bronce en halterofilia, 63 kg. Jorge Abraham Camacho: bronce en pentatlón moderno individual.

bronce en pentatlón moderno individual. Pedro Castañeda: bronce en canotaje, C1 sprint.

bronce en canotaje, C1 sprint. Iván García: bronce en clavados, plataforma de 10 metros.

bronce en clavados, plataforma de 10 metros. Adriana Barraza: bronce en triatlón, relevo internacional mixto.

Nanjing 2014: 14 medallas

Alejandra Orozco: oro en clavados, equipos internacionales mixtos.

oro en clavados, equipos internacionales mixtos. Rodrigo Diego López: plata en clavados, trampolín de 3 metros.

plata en clavados, trampolín de 3 metros. José Rubén Nava: plata en taekwondo, 63 kg.

plata en taekwondo, 63 kg. Ana Lilia Durán: plata en halterofilia, 63 kg.

plata en halterofilia, 63 kg. José Santos Valdés: plata en tiro deportivo, rifle de aire en equipo internacional mixto.

plata en tiro deportivo, rifle de aire en equipo internacional mixto. Valeria Ortuño: plata en atletismo, marcha de 5,000 metros.

plata en atletismo, marcha de 5,000 metros. María Fernanda Orozco: plata en atletismo, impulso de bala.

plata en atletismo, impulso de bala. Ricardo Vera: plata en pentatlón moderno, relevo internacional mixto.

plata en pentatlón moderno, relevo internacional mixto. Mitzi Carrillo: bronce en taekwondo, 49 kg.

bronce en taekwondo, 49 kg. Alejandra Orozco: bronce en clavados, plataforma de 10 metros.

bronce en clavados, plataforma de 10 metros. Victoria Morales: bronce en canotaje, C1 sprint.

bronce en canotaje, C1 sprint. Noel Alí Chama: bronce en atletismo, marcha de 10,000 metros.

bronce en atletismo, marcha de 10,000 metros. Rodrigo Diego López: bronce en clavados, plataforma de 10 metros.

bronce en clavados, plataforma de 10 metros. Selección mexicana femenil de fútbol: bronce en el torneo femenino.

Integrantes del equipo mexicano de fútbol: María Acedo, Diana Anguiano, Kelsey Brann, Dayana Cázares, Alexia Delgado, Daniela García, Vannya García, Vanesa González, Montserrat Hernández, Alma López, Jimena López, Marianna Maldonado, Dulce Martínez, Kimberly Rodríguez, Karen Saucedo, Akemi Yokoyama y Alejandra Zaragoza. Paulina Gutiérrez también figuró en la plantilla inscrita, aunque no registró participación en cancha.

Buenos Aires 2018: 17 medallas

Luis Avilés: oro en atletismo, 400 metros.

oro en atletismo, 400 metros. Randal Willars: oro en clavados, plataforma de 10 metros.

oro en clavados, plataforma de 10 metros. Yesica Hernández: oro en halterofilia, 48 kg.

oro en halterofilia, 48 kg. Nicole Meyer: oro en equitación, salto por equipos internacionales mixtos.

oro en equitación, salto por equipos internacionales mixtos. Itzel Pecha: oro en judo, equipos internacionales mixtos.

oro en judo, equipos internacionales mixtos. Sofía Ramos: plata en atletismo, marcha de 5,000 metros.

plata en atletismo, marcha de 5,000 metros. Jennifer Carrillo: plata en boxeo, 57 kg.

plata en boxeo, 57 kg. Natalia Botello: plata en esgrima, sable individual.

plata en esgrima, sable individual. Edson Ramírez: plata en tiro deportivo, rifle de aire en equipo internacional mixto.

plata en tiro deportivo, rifle de aire en equipo internacional mixto. Stephanie Rodríguez: bronce en canotaje, C1 sprint.

bronce en canotaje, C1 sprint. Gabriela Agúndez: bronce en clavados, plataforma de 10 metros.

bronce en clavados, plataforma de 10 metros. Mauricio Canul: bronce en halterofilia, 69 kg.

bronce en halterofilia, 69 kg. Axel Salas: bronce en lucha grecorromana, 51 kg.

bronce en lucha grecorromana, 51 kg. Leslie Soltero: bronce en taekwondo, 63 kg.

bronce en taekwondo, 63 kg. Alicia Rodríguez: bronce en taekwondo, 44 kg.

bronce en taekwondo, 44 kg. Natalia Botello: bronce en esgrima, equipos internacionales mixtos.

bronce en esgrima, equipos internacionales mixtos. Andrea Ibarra: bronce en tiro deportivo, pistola de aire en equipo internacional mixto.

Nota: las medallas en equipos internacionales mixtos se contabilizan como logros individuales de los deportistas mexicanos, pero no se atribuyen a México en la clasificación oficial por comités olímpicos nacionales.

Las figuras mexicanas que también encontraron su lugar en el deporte internacional

El desarrollo de los medallistas juveniles no siempre termina con una presea en los Juegos Olímpicos absolutos. Randal Willars, campeón de plataforma en Buenos Aires 2018, llegó a Paris 2024 como uno de los representantes mexicanos en clavados. En Francia terminó quinto en la competencia individual de 10 metros y cuarto en sincronizados junto con Kevin Berlín, a una posición del podio olímpico en su primera participación absoluta.

Otra deportista que consiguió consolidarse fue Leslie Soltero, quien pasó del bronce juvenil de Buenos Aires 2018 al título mundial de taekwondo en Guadalajara 2022, en la división de menos de 67 kilogramos. A esa generación de atletas con continuidad internacional se suma Noel Alí Chama, medallista de bronce en marcha durante Nanjing 2014, que posteriormente compitió en Tokyo 2020 y Paris 2024. En la capital francesa ocupó el decimotercer lugar en los 20 kilómetros de marcha.

La historia mexicana también incluye los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno. En Lausana 2020, Luisa Wilson conquistó el oro en hockey sobre hielo 3×3 con un equipo internacional, resultado que la convirtió en la primera mexicana en ganar una medalla en esta modalidad del olimpismo juvenil. Su presea forma parte de un historial distinto al de las ediciones de verano, pero amplía los antecedentes nacionales en competencias olímpicas para jóvenes.

Dakar 2026: las nuevas promesas mexicanas que buscan escribir su propia historia

La cuarta edición de verano marcará un nuevo capítulo para el movimiento olímpico. Dakar 2026 se celebrará del 31 de octubre al 13 de noviembre y será el primer evento deportivo olímpico organizado en territorio africano. Senegal recibirá aproximadamente 2,700 deportistas en 25 disciplinas de competencia y 153 pruebas con medalla. México participará con una delegación de 62 atletas distribuidos en 19 disciplinas, quienes buscarán ampliar los resultados alcanzados en Singapur, Nanjing y Buenos Aires.

Entre las figuras mexicanas destacan Guillermo Cortés, Carlo Cruz y Lorenzo Zaragoza, quienes llegarán con resultados internacionales en sus respectivas disciplinas. Cortés conquistó el Campeonato Mundial Juvenil de Taekwondo de Tashkent 2026 en la división de 59 kilogramos y competirá en Dakar en 63 kg. Cruz figura entre los mejores saltadores de garrocha del ranking mundial sub 18, con una marca de 5.15 metros, mientras que Zaragoza cuenta con títulos internacionales en gimnasia artística, incluido el oro en anillos de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Guillermo Cortés gana un nuevo oro en taekwondo | FMTDK y @COM_Mexico

La delegación estará encabezada por los abanderados Ariadna Chávez, representante de judo, y Daniel Saborío, de natación, quienes forman parte de una generación que disputará su primera experiencia olímpica juvenil. Sus resultados en Dakar serán el siguiente capítulo de una historia que comenzó en Singapur hace 16 años y que ya conecta a cuatro medallistas juveniles mexicanos con el podio olímpico absoluto. El desafío para las nuevas generaciones será aprovechar esa experiencia como parte de un proceso que puede extenderse durante varios ciclos olímpicos.