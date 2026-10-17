México presenta su delegación para Dakar 2026: ¿quiénes son los abanderados para los Juegos Olímpicos de la Juventud?

Nuestro país mandará una comitiva de 62 atletas que buscarán hacer historia en sus disciplinas

Abanderados de México para Dakar 2026. | @COM_Mexico

México tiene definida su delegación para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se celebrarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal. El Comité Olímpico Mexicano (COM) presentó a los 62 deportistas que representarán al país en la cuarta edición de esta competencia, que por primera vez tendrá como sede al continente africano.

La presidenta del COM, María José Alcalá, también dio a conocer, dentro de una delegación que incluye campeones y medallistas de competencias internacionales, a los dos deportistas encargados de portar la bandera nacional durante la justa olímpica.

El representativo mexicano viajará a Senegal con el objetivo de incrementar su historial de preseas en los Juegos Olímpicos de la Juventud. México acumula 29 medallas en pruebas nacionales y otras siete obtenidas en competencias mixtas con atletas de diferentes países, después de sus participaciones en Singapur 2010, Nanjing 2014 y Buenos Aires 2018.

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¿Quiénes son los abanderados de México para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026?

Ariadna Yarey Chávez Medin, representante del judo, y Daniel Saborio Grillo, de natación, encabezarán a la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ambos fueron designados por el Comité Olímpico Mexicano para portar el lábaro patrio en la competencia internacional.

Entre los integrantes de la delegación también destaca Guillermo Cortés, campeón mundial juvenil de taekwondo en la categoría de menos de 59 kilogramos, así como Karen Ríos, medallista mundial de lucha de playa. En gimnasia artística participará Lorenzo Zaragoza, quien consiguió medallas de oro y bronce en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

El equipo mexicano también contará con representantes en boxeo, como Alan Ocampo, Jorge Luis Nieblas y Atena Juárez, además de los arqueros Maya Casas y Diego Góngora. En triatlón estará Alessandro Diego Cortez Delgado, quien obtuvo resultados destacados en competencias nacionales y continentales durante su proceso de clasificación.

¿Cuándo comienzan los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026?

Los Juegos Olímpicos de la Juventud comenzarán el próximo 31 de octubre y concluirán el 13 de noviembre de 2026. Las competencias se desarrollarán en Dakar, Diamniadio y Saly, tres sedes de Senegal que recibirán a más de 2,700 deportistas de 206 países. El programa contempla 25 disciplinas y 153 pruebas con medallas.

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La edición de Dakar también tendrá una particularidad en su organización, ya que será la primera de los Juegos Olímpicos de la Juventud que alcanzará la igualdad de género entre sus participantes. Para México, la competencia representa una oportunidad de dar continuidad al desarrollo de atletas que han obtenido resultados en campeonatos mundiales y continentales.

¿Cuántas medallas ha ganado México en los Juegos Olímpicos de la Juventud?

La mejor participación mexicana se registró en Buenos Aires 2018, cuando la delegación consiguió 17 medallas. En el historial de la competencia, los clavados han aportado siete preseas, seguidos del taekwondo con seis, atletismo con cinco y halterofilia con cuatro. Sin embargo, los clavados no estarán incluidos en el programa deportivo de Dakar 2026.

En aquella edición de Buenos Aires, Luis Avilés consiguió la medalla de oro en los 400 metros planos, mientras que Yesica Hernández se coronó en halterofilia. Ambos resultados forman parte de los antecedentes que buscará ampliar la nueva generación de deportistas mexicanos en Senegal.

La participación nacional también estará condicionada por los recursos destinados al viaje. María José Alcalá explicó que el presupuesto asciende a aproximadamente 13.8 millones de pesos, de los cuales el 70% proviene de la iniciativa privada y el 30% del Comité Olímpico Mexicano. La dirigente reconoció que fue necesario reducir parte del personal de apoyo para garantizar la presencia de los atletas.

Los primeros integrantes de la delegación tienen previsto viajar a Senegal a partir del 26 de octubre, con la intención de completar su preparación antes de la inauguración. México llegará a Dakar 2026 con 62 representantes y la posibilidad de ampliar su registro histórico de medallas en la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud.