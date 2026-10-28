Peloteando, en vivo | Miércoles 28 de octubre

El liderato de la Liga MX, el posible regreso de Gilberto Mora, la exhibición de Checo Pérez y las noticias del deporte internacional marcan la agenda del día

Este miércoles 28 de octubre, Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports, llega con toda la información del deporte nacional e internacional. En la Liga MX, América buscará conservar el liderato del Apertura 2026 cuando enfrente a Xolos de Tijuana, en un partido pendiente del campeonato. Las Águilas suman 27 puntos, apenas uno más que Chivas y Cruz Azul. Además, Gilberto Mora podría reaparecer con Tijuana después de varias semanas de ausencia por molestias físicas, luego de reincorporarse a los entrenamientos y viajar con el equipo a la Ciudad de México.

La Fórmula 1 también acapara la atención con Sergio ‘Checo’ Pérez, quien protagoniza este miércoles el Show Run de Cadillac en Paseo de la Reforma, como parte de las actividades previas al Gran Premio de México 2026. El piloto mexicano se presentará entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, a partir de las 10:00 horas, en una exhibición que coincide con la celebración de sus 300 Grandes Premios en la máxima categoría del automovilismo.

En el béisbol, Tampa Bay Rays evitó la barrida ante Milwaukee Brewers tras imponerse 4-3 en 12 entradas durante el Juego 4 de la Serie Mundial. El equipo del mexicano Jonathan Aranda recortó la desventaja a 3-1 y mantiene sus aspiraciones en el Clásico de Otoño. Mientras tanto, Charlyn Corral regresa a la Ciudad de México después de hacer historia en la gala del Balón de Oro 2026, donde recibió el Trofeo Gerd Müller como Mejor Delantera del Año, convirtiéndose en la primera futbolista mexicana en obtener un reconocimiento en esta ceremonia. Todo esto y más, en una nueva emisión de Peloteando.