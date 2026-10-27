Hormiga González en vivo: transmisión del GS Marko vs Olympiacos en la Copa de Grecia; goles y resultado de la jornada 4

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¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

Claro Sports Premium está disponible mediante la membresía del canal de YouTube de Claro Sports, con un costo mensual de 59 pesos mexicanos. La suscripción da acceso a contenidos exclusivos y a distintas transmisiones deportivas sin cortes publicitarios.

Dentro de su programación se incluyen encuentros de la Selección Nacional de México y el seguimiento de futbolistas mexicanos que compiten en Europa, como Armando González con Olympiacos en la Superliga y la Copa de Grecia, además de Santiago Gimenez en la Liga de Portugal. También forman parte de la oferta torneos internacionales como la UEFA Europa League y la UEFA Conference League.

Además del plan mensual, algunos eventos pueden adquirirse por separado bajo el esquema Pay Per View (PPV), con un costo de 14.50 pesos mexicanos. Esta modalidad está disponible mediante la aplicación de Claro Sports para Smart TV y a través de Claro Video.

Para suscribirse a Claro Sports Premium se recomienda realizar el proceso desde un navegador web. En el caso de usuarios de dispositivos Apple, las compras efectuadas directamente desde iOS o mediante el sistema de pagos de Apple pueden incluir un cargo adicional aplicado por la plataforma.