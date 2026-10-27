Hormiga González en vivo: transmisión del GS Marko vs Olympiacos en la Copa de Grecia; goles y resultado de la jornada 4
El equipo de El Pireo busca extender su paso perfecto frente a un GS Marko que no conoce el triunfo en el torneo copero
Horario y dónde ver GS Marko vs Olympiacos hoy 28 de octubre en la jornada 4 de la Copa de Grecia
El partido entre el GS Marko y el Olympiacos, correspondiente a la jornada 4 de la Copa de Grecia 2026, se disputará este miércoles 28 de octubre en punto de las 7:00 horas (tiempo del centro de México). Todas las acciones desde el Estadio Municipal de Markópulo se podrán seguir en vivo y en directo a través de la señal de Claro Sports Premium. ÚNETE AQUÍ A CLARO SPORTS PREMIUM.
Últimos resultados del GS Marko vs Olympiacos en la Copa de Grecia
GS Marko y Olympiacos nunca se han enfrentado, por lo que el partido de este miércoles 28 de octubre será el primero en su historial. Frente a frente el líder de la Segunda Superliga de Grecia y el sublíder del máximo circuito de la Superliga. Los locales llegan con siete victorias y un empate en la segunda división griega, mientras que los visitantes tienen seis triunfos, una igualdad y un descalabro en la primera nacional.
En Copa los presentes son distintos: Olympiacos es uno de los tres equipos con paso perfecto después de dos encuentros disputados, mientras que el GS Marko es uno de los ocho clubes que no conocen el triunfo hasta el momento.
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La Hormiga González y el Olympiacos quieren extender su paso perfecto en Copa
¡La Copa de Grecia continúa en Claro Sports! Armando ‘Hormiga’ González y el Olympiacos visitan al GS Marko en la jornada 4 del torneo copero. El equipo de El Pireo busca extender su perfección en el certamen, después de haber ganado sus primeros dos duelos: 0-4 ante el AEL y 3-2 sobre el Volos. Del otro lado el club de segunda división quiere sumar su primer triunfo luego de empatar 2-2 frente el AE Kifisia y perder 1-0 contra el Aris. ¡Sigue el partido por Claro Sports Premium!