Charros de Jalisco vs Sultanes de Monterrey, en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Los de Jalisco llegan con un roster equilibrado que sabe jugar bajo presión, mientras que los ‘Fantasmas Grises’ buscan imponer el peso de su historia

El enfrentamiento entre Charros y Sultanes es garantía de espectáculo ofensivo. Los de Jalisco llegan con un roster equilibrado que sabe jugar bajo presión, mientras que los ‘Fantasmas Grises’ buscan imponer el peso de su historia y su potente artillería ante su exigente público. Un duelo que podría definir posiciones clave en la tabla de cara a la segunda mitad de la temporada.

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LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Charros de Jalisco vs Sultanes de Monterrey hoy 3 de mayo

El segundo juego de la serie entre Charros de Jalisco y Sultanes de Monterrey dará inicio a las 17:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

¿Dónde ver en vivo el Charros de Jalisco vs Sultanes de Monterrey de la Liga Mexicana de Béisbol?

El partido de los Charros de Jalisco y Sultanes de Monterrey se podrá seguir en Claro Sports así como toda la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol.

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