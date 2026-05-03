Liberia vs Saprissa en vivo Liga de Costa Rica 2026: partido de ida de las semifinales

Sigue el minuto a minuto del partido entre Liberia y Saprissa por la semifinal del Torneo Clausura de Costa Rica.

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¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Municipal Liberia y Deportivo Saprissa, válido por la ida de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica! El estadio de Liberia abre la serie con un duelo donde los Coyotes buscan golpear primero en casa, mientras que Saprissa llega con bajas importantes y la obligación de competir sin dos de sus piezas fundamentales.

Liberia cerró la fase regular como tercer equipo de la tabla tras encadenar diez partidos sin perder, con nueve victorias y un empate. Ese empate fue precisamente ante Saprissa, en La Cueva, lo que da una referencia clara del nivel que maneja el equipo de José Saturnino Cardozo. Los Coyotes eliminaron al campeón Alajuelense en la ronda anterior y llegan con un gran ánimo a esta semifinal.

Saprissa cerró la fase regular con una victoria en la Olla Mágica, pero enfrenta esta serie sin Mariano Torres ni Fidel Escobar, ambos suspendidos tres partidos por el Tribunal Disciplinario tras incidentes en el Lito Pérez. Las bajas de ambos jugadores afectan líneas distintas del equipo: Torres es el eje del mediocampo y Escobar aportaba equilibrio en la defensa. Con ese panorama, el técnico Hernán Medford deberá reorganizar el equipo para competir ante un rival que llega en su mejor versión.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Liberia vs Saprissa hoy domingo 3 de mayo de 2026?

El encuentro entre Liberia y Saprissa está programado para el domingo 3 de mayo a las 16:00 horas y se disputará en el estadio Fello Meza. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

Alineaciones del Liberia vs Saprissa para la ida de las semifinales, al momento

Liberia contará con todos los jugadores a disposición, mientras que Saprissa no tendrá a Mariano Torres ni Fidel Escobar tras ser suspendidos. Se estima que José Saturnino Cardozo y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Liberia : Antonny Monreal, Shawn Johnson, José Huerta, Christian Reyes, Yeison Molina, John Ruiz, Néstor Arévalo, Waylon Francis, Sebastián Padilla, Erick Torres, Joaquín Hernández DT : José Saturnino Cardozo

: Antonny Monreal, Shawn Johnson, José Huerta, Christian Reyes, Yeison Molina, John Ruiz, Néstor Arévalo, Waylon Francis, Sebastián Padilla, Erick Torres, Joaquín Hernández : José Saturnino Cardozo Saprissa: Minor Álvarez, Ricardo Blanco, Joseph Mora, Alberth Barahona, Jorkaeff Azofeifa, David Guzmán, Luis Paradela, Deyver Vega, Bancy Hernandez, Tomás Rodríguez, Orlando Sinclair. DT: Hernán Medford

Antecedentes del Liberia vs Saprissa y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Liberia y Saprissa:

12 de abril de 2026 | Saprissa 1-2 Liberia | Torneo Clausura

| Torneo Clausura 29 de marzo de 2026 | Saprissa 5-1 Liberia | Copa Costa Rica

| Copa Costa Rica 25 de marzo de 2026 | Liberia 1-1 Saprissa | Copa Costa Rica

| Copa Costa Rica 15 de febrero de 2026 | Liberia 0-1 Saprissa | Torneo Clausura

| Torneo Clausura 30 de noviembre de 2025 | Saprissa 3-1 Liberia | Torneo Apertura

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