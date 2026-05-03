Charles Leclerc recibe dura sanción en el GP de Miami; Franco Colapinto queda séptimo

El piloto de Ferrari recibió una sanción de 20 segundos por abandonar los límites de pista y pierde dos posiciones

Leclerc pierde posiciones tras sanción en el GP de Miami | CHANDAN KHANNA / AFP

Charles Leclerc perdió terreno en la clasificación final del Gran Premio de Miami 2026 después de recibir una penalización de 20 segundos, una sanción que también movió el resultado de otros pilotos, entre ellos Franco Colapinto, quien ganó una posición tras el castigo al piloto de Ferrari. El monegasco había cruzado la meta en sexto lugar, pero la decisión de los comisarios lo mandó hasta la octava plaza.

La resolución de los comisarios llegó después de una carrera con cierre caótico para Leclerc en el Autódromo Internacional de Miami. El monegasco se vio involucrado en tres investigaciones posteriores al Gran Premio, entre ellas la relacionada con abandonar los límites de la pista y sacar provecho de esas maniobras en el tramo final.

El momento clave ocurrió al inicio de la última vuelta, cuando Leclerc peleaba con Oscar Piastri por el último puesto del podio. En esa batalla, el piloto de Ferrari hizo un trompo en la curva 3 y golpeó el muro con su SF-26, aunque logró mantenerse en carrera y continuar hasta la bandera a cuadros.

Pese al incidente, Leclerc intentó defender su posición ante la presión de George Russell y Max Verstappen. Sin embargo, el daño en el monoplaza complicó su manejo, especialmente en las curvas a la derecha, según explicó el propio piloto ante los comisarios después de la carrera.

Durante esa última vuelta, Leclerc utilizó varias zonas de escape para llegar a la meta. Para los comisarios, esa acción significó una ventaja duradera al abandonar la pista, por lo que decidieron imponer una penalización de 20 segundos, equivalente a un drive-through, debido a la cantidad de ocasiones en las que el Ferrari se salió del trazado y obtuvo beneficio.

La sanción modificó la clasificación final del Gran Premio de Miami. Leclerc, que había cruzado la meta en sexto lugar, cayó hasta la octava posición, mientras que Lewis Hamilton y Franco Colapinto avanzaron un lugar cada uno tras la decisión de los comisarios. Aunque el monegasco se mantiene en el tercer lugar del Campeonato Mundial de Pilotos.

En el documento oficial, los comisarios señalaron que revisaron datos de posicionamiento y organización de pista, videos, radio del equipo y tomas desde el interior del auto. También escucharon al piloto del coche número 16 y a un representante de Ferrari antes de tomar la determinación.

Los oficiales también analizaron si Leclerc debía recibir una sanción adicional por continuar con un monoplaza que pudiera presentar un problema mecánico evidente. Sin embargo, concluyeron que no existía evidencia de una falla obvia o discernible, por lo que no tomaron más medidas en ese punto. Con ello, la penalización de tiempo quedó como el castigo definitivo para el piloto de Ferrari en Miami.

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