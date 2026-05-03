América vs Pumas en vivo: resultado cuartos de final Liga MX 2026; partido de ida, hoy 3 de mayo
Sigue el Clásico Capitalino desde el Estadio Azteca, donde azulcremas y auriazules buscarán dar un primer paso rumbo a las semifinales del Clausura 2026
Pumas, un rival que suele atragantársele a André Jardine en la Liga MX
La Liguilla del Clausura 2026 está por comenzar y uno de los duelos más atractivos será el Clásico Capitalino entre América y Pumas en los cuartos de final. La rivalidad llega con un ingrediente especial: será la primera vez que André Jardine enfrente a los universitarios en una fase final como técnico de las Águilas, luego de varios duelos muy parejos desde su llegada a Coapa en 2023.
Desde que tomó al América, Jardine se ha medido seis veces ante Pumas, con un balance equilibrado de tres victorias y tres derrotas. El antecedente más reciente favorece a los universitarios, que ganaron 1-0 en la jornada 12 del Clausura 2026 con un penalti de Robert Morales en los últimos minutos. Las derrotas del brasileño ante los auriazules han sido por margen mínimo, mientras que sus triunfos han tenido marcadores más amplios.
Entre los resultados más destacados aparece la goleada 4-1 del América sobre Pumas en el Apertura 2025, con doblete de Alejandro Zendejas, así como el triunfo azulcrema 2-0 en Ciudad Universitaria durante el Clausura 2025. Sin embargo, Jardine también sabe lo que es perder como local ante los universitarios, como ocurrió en el Apertura 2024, cuando Pumas venció 1-0 al América.
El historial de Jardine contra Pumas mejora si se toman en cuenta sus partidos como técnico del Atlético de San Luis, equipo con el que consiguió dos victorias y una derrota ante los del Pedregal. En total, el entrenador brasileño suma nueve enfrentamientos contra Pumas, con cinco triunfos y cuatro derrotas, sin empates. La ida se jugará el domingo 3 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio Azteca, mientras que la vuelta será el domingo 10 de mayo a las 19:15 horas en Ciudad Universitaria.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?
Los momios de Caliente.mx para la ida de los cuartos de final, tomando en cuenta solo el marcador de los 90 minutos y no el resultado global de la eliminatoria, dan una ligera ventaja al América con cuota de -104. El empate aparece en +245, mientras que el triunfo de Pumas UNAM paga +285.
Antecedentes del América vs Pumas y últimos resultados en la Liga MX
El historial del Clásico Capitalino se inclina a favor del América en Liga MX. A lo largo de 153 enfrentamientos, las Águilas suman 60 triunfos, por 55 empates y 38 victorias de Pumas. En la etapa de torneos cortos, la ventaja también es azulcrema, con 31 partidos ganados, 23 igualadas y 20 triunfos universitarios.
¿Dónde ver en vivo el América vs Pumas? Canales de TV y transmisión streaming
El duelo entre América y Pumas, correspondiente a la ida de los cuartos de final del Clausura 2026, será transmitido en México a través de Canal 5, TUDN y ViX. El encuentro se disputará este domingo a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca.
Clausura 2026: horario del partido América vs Pumas, hoy 3 de mayo de 2026
El partido de cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX se jugará hoy domingo 3 de mayo en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.
¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL CLÁSICO CAPITALINO DE CUARTOS DE FINAL! AMÉRICA RECIBE A LOS PUMAS
¡Bienvenidos al minuto a minuto del América vs Pumas! Las Águilas y los universitarios se vuelven a encontrar en una serie de Liguilla que promete tensión desde el primer minuto, con la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 en el Estadio Azteca, donde el equipo de André Jardine necesita hacer valer la localía ante el líder general del torneo.
El Clásico Capitalino llega con presión total para América, que clasificó como octavo y no tiene margen para especular, ya que Pumas cerró la fase regular en el primer lugar con 36 puntos y cuenta con la ventaja deportiva en caso de empate global. Por eso, los azulcremas están obligados a buscar el triunfo en casa antes de cerrar la eliminatoria en Ciudad Universitaria.
Ambos equipos llegan con bajas importantes por convocatoria a la selección mexicana: América no contará con Israel Reyes, mientras que Pumas pierde a Guillermo Martínez. Aún así, el duelo promete intensidad, con las Águilas intentando imponer condiciones y los universitarios listos para explotar los espacios con Robert Morales, Uriel Antuna, Juninho y Jordan Carrillo.
La historia favorece al América en el Clásico Capitalino, pero Pumas tiene el recuerdo fresco de la eliminación azulcrema en los cuartos de final del Apertura 2021. Todo está listo para una nueva batalla de Liguilla: sigue aquí todas las acciones, goles, polémicas y mejores momentos del América vs Pumas, en vivo y al momento.