América vs Pumas en vivo: resultado cuartos de final Liga MX 2026; partido de ida, hoy 3 de mayo

Pumas, un rival que suele atragantársele a André Jardine en la Liga MX

La Liguilla del Clausura 2026 está por comenzar y uno de los duelos más atractivos será el Clásico Capitalino entre América y Pumas en los cuartos de final. La rivalidad llega con un ingrediente especial: será la primera vez que André Jardine enfrente a los universitarios en una fase final como técnico de las Águilas, luego de varios duelos muy parejos desde su llegada a Coapa en 2023.

Desde que tomó al América, Jardine se ha medido seis veces ante Pumas, con un balance equilibrado de tres victorias y tres derrotas. El antecedente más reciente favorece a los universitarios, que ganaron 1-0 en la jornada 12 del Clausura 2026 con un penalti de Robert Morales en los últimos minutos. Las derrotas del brasileño ante los auriazules han sido por margen mínimo, mientras que sus triunfos han tenido marcadores más amplios.

Entre los resultados más destacados aparece la goleada 4-1 del América sobre Pumas en el Apertura 2025, con doblete de Alejandro Zendejas, así como el triunfo azulcrema 2-0 en Ciudad Universitaria durante el Clausura 2025. Sin embargo, Jardine también sabe lo que es perder como local ante los universitarios, como ocurrió en el Apertura 2024, cuando Pumas venció 1-0 al América.

El historial de Jardine contra Pumas mejora si se toman en cuenta sus partidos como técnico del Atlético de San Luis, equipo con el que consiguió dos victorias y una derrota ante los del Pedregal. En total, el entrenador brasileño suma nueve enfrentamientos contra Pumas, con cinco triunfos y cuatro derrotas, sin empates. La ida se jugará el domingo 3 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio Azteca, mientras que la vuelta será el domingo 10 de mayo a las 19:15 horas en Ciudad Universitaria.