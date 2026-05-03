Municipal vs Guastatoya en vivo Liga de Guatemala 2026: partido de vuelta de los cuartos de final

Sigue el minuto a minuto del partido entre Municipal y Guastatoya por los cuartos de final del Torneo Clausura de Guatemala.

Municipal Guastatoya, Liga Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Municipal y Guastatoya, válido por la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! El Estadio El Trébol es el escenario de este duelo donde los escarlatas buscan confirmar su clasificación a semifinales, mientras que Guastatoya necesita remontar un 1-0 en contra para seguir con vida en el torneo.

Municipal cerró la fase regular en la segunda posición con 38 puntos, producto de once victorias, cinco empates y seis derrotas. El equipo de Mario Acevedo llega en su mejor momento: tres triunfos consecutivos ante Mixco, Marquense y Comunicaciones respaldan su condición de candidato. Para este partido de vuelta no podrá contar con José Morales, expulsado en el cierre del partido de ida tras incidentes entre jugadores de ambos equipos.

Guastatoya terminó séptimo con 31 puntos y clasificó a la liguilla tras asegurar la permanencia. El equipo enfrenta este cruce en una situación interna compleja: el técnico Pablo Centrone presentó su renuncia horas antes del partido de ida tras un conflicto interno, y Luis Pedro Molina asumió de manera interina. Para la vuelta tampoco estará Escobar, expulsado en el mismo altercado que Morales. Con un gol de desventaja y sin su entrenador titular, los Pecho Amarillo necesitan una reacción para mantenerse con vida en el torneo.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Municipal vs Guastatoya hoy domingo 3 de mayo de 2026?

El encuentro entre Municipal y Guastatoya está programado para el domingo 3 de mayo a las 16:30 horas y se disputará en el estadio El Trébol. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Canal 11 de Albavisión. Además, podrás seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

Alineaciones del Municipal vs Guastatoya para la vuelta de los cuartos de final, al momento

Municipal no podrá contar con José Morales y Guastatoya con Rubén Escobar, ambos expulsados en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Nacional de Guatemala. Además, los Pecho Amarillo no tendrán a Pablo Centrone en el banco de suplentes tras su salida. Se estima que Luis Pedro Molina y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Municipal : Braulio Linares; César Calderón, José Mena, Darwin Torres, Aubrey David; Jonathan Franco, Rodrigo Saravia, John Méndez, Pedro Altán; José Martínez y Erik López. DT : Mario Acevedo.

: Braulio Linares; César Calderón, José Mena, Darwin Torres, Aubrey David; Jonathan Franco, Rodrigo Saravia, John Méndez, Pedro Altán; José Martínez y Erik López. : Mario Acevedo. Guastatoya: Jordy Cifuentes; Keyner Agustín, José Almanza, Víctor Armas; Keyshwen Arboine, Yordin Hernández, Joshua Ubico, Nelson García; Denilson Sánchez, Víctor Ávalos y Emanuel Yori. DT: Luis Pedro Molina.

Antecedentes del Municipal vs Guastatoya y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Municipal y Guastatoya:

30 de abril de 2026 | Guastatoya 0-1 Municipal | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 22 de marzo de 2026 | Guastatoya 1-1 Municipal | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 31 de enero de 2026 | Municipal 2-1 Guastatoya | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 26 de noviembre de 2025 | Municipal 3-0 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 14 de septiembre de 2025 | Guastatoya 0-3 Municipal | Torneo Apertura 2025

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