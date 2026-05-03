La Casa de los Espíritus en Prime: ¿Cuándo se liberan los capítulos 4 y 5 de la serie basada en la obra de Isabel Allende?

La serie avanza con nuevos episodios esta semana y mantiene su calendario semanal hasta el desenlace programado para mediados de mayo

¿Dónde ver La Casa de los Espíritus? | Amazon Prime Video

La adaptación televisiva de La Casa de los Espíritus ya está disponible en Amazon Prime Video y avanza con un esquema de estreno semanal que ya tiene fechas definidas hasta su cierre. La producción retoma la novela de Isabel Allende y construye su narrativa a partir de bloques de episodios que desarrollan la historia de la familia Trueba en distintas etapas. El primer lanzamiento incluyó tres capítulos que introducen a los personajes principales y el conflicto central.

La serie se filmó en Chile y apuesta por un desarrollo prolongado de la historia que abarca varias décadas. Con ese enfoque, cada bloque semanal profundiza en los eventos que marcan el destino de los personajes. El siguiente estreno corresponde a los capítulos 4 y 5, que continúan la historia tras los eventos iniciales y abren una nueva fase en la narrativa.

¿Cuándo se estrenan los capítulos 3 y 4 de La Casa de los Espíritus, la serie de Prime?

Los capítulos 4 y 5 se liberan el miércoles 6 de mayo de 2026 dentro del calendario oficial de la plataforma. En México, los episodios estarán disponibles desde las 22:00 horas del martes previo, lo que permite acceder a ellos antes de la fecha marcada. Este modelo se ha mantenido desde el estreno inicial y se repetirá hasta el final de la temporada.

La Casa de los Espíritus en Prime: esto pasó en los capítulos 1,2 y 3

El arranque de la serie presenta a Alba como figura inicial, quien regresa a la casa familiar y encuentra los escritos de Clara. A partir de ese punto, la historia se reconstruye hacia el pasado para explicar el origen de la familia Trueba. La muerte de Rosa marca un quiebre que impulsa a Esteban a tomar el control de su destino y trasladarse a Las Tres Marías.

En paralelo, Clara comienza a mostrar habilidades que la colocan en el centro del relato, mientras su entorno familiar se transforma con el paso del tiempo. El cierre de este primer bloque establece los vínculos entre los personajes y deja planteadas las tensiones que se desarrollarán en los episodios siguientes.

¿Cuándo se estrenan los capítulos 6,7 y 8, el final de La Casa de los Espíritus en Prime?

El último bloque de la serie se estrenará el miércoles 13 de mayo de 2026 con los episodios 6, 7 y 8. En México, estarán disponibles desde la noche del martes 12 a las 22:00 horas, siguiendo el mismo esquema de lanzamiento que se ha aplicado en toda la temporada.

Este tramo final cierra los arcos narrativos construidos desde el inicio y muestra las consecuencias acumuladas en la familia Trueba. La serie completa su recorrido temporal y presenta la resolución de los conflictos que han marcado a los personajes a lo largo de varias décadas.

¿De qué trata La Casa de los Espíritus de Isabel Allende?

La historia sigue a tres generaciones dentro de la familia Trueba, desde inicios del siglo XX hasta los años setenta. Clara, Esteban y Alba viven en un entorno marcado por cambios sociales y tensiones políticas que impactan directamente en su vida familiar y en sus decisiones personales.

El relato combina elementos de realismo mágico con hechos históricos y conflictos sociales, lo que permite construir una narrativa que alterna entre lo íntimo y lo colectivo. La serie mantiene ese enfoque y lo desarrolla a través de los vínculos familiares y los eventos que afectan a cada generación.

La Casa de los Espíritus en Prime: ve aquí el tráiler

El tráiler oficial presenta la reconstrucción visual de la época y adelanta el tono de la serie, con énfasis en los vínculos familiares, los secretos del pasado y la presencia constante de lo inexplicable. También deja ver los escenarios en Chile y el enfoque narrativo centrado en la memoria y la herencia emocional de los personajes.

La Casa de los Espíritus de Isabel Allende: este es el reparto completo de la serie de Prime

El elenco está encabezado por Alfonso Herrera y Nicole Wallace, quienes lideran una producción con presencia internacional. También participan Dolores Fonzi, Fernanda Castillo y Juan Pablo Raba, entre otros. La serie cuenta además con Eva Longoria como productora ejecutiva junto a la propia autora, consolidando un proyecto que apuesta por la fidelidad temática y una interpretación contemporánea del material original.

Alfonso Herrera como Esteban Trueba

Dolores Fonzi como Clara del Valle

Nicole Wallace como Clara del Valle (etapa joven)

Rochi Hernández como Alba

Aline Küppenheim como Nívea del Valle

Gabriela Aguilera como Nana

Eduard Fernández como Severo del Valle

Fernanda Castillo como Férula

Juan Pablo Raba como Tío Marcos

Chiara Parravicini como Rosa del Valle

Noelia Coñuenao como Pancha García

Luis Dubó como Pedro el Viejo

Néstor Cantillana como Pedro Segundo

Maribel Verdú como Tránsito Soto

Fernanda Urrejola como Blanca Trueba

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