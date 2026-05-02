F1: así queda la tabla de posiciones de pilotos y constructores tras la Sprint Race del GP de Miami 2026

McLaren sumó la mayor cantidad de puntos gracias al 1-2 de Norris y Piastri

Así quedó el campeonato de pilotos y constructores tras el GP Miami. | Reuters.

La carrera sprint del Gran Premio de Miami 2026 dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones, tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores. McLaren fue el gran ganador de la jornada tras firmar un sólido 1-2 con Lando Norris y Oscar Piastri, resultado que impacta directamente en la clasificación de ambos campeonatos.

El dominio del equipo papaya no solo se reflejó en la pista, sino también en los puntos sumados en este formato corto. Norris capitalizó su pole position con una victoria sin complicaciones, mientras que Piastri aseguró el doblete para impulsar a la escudería en la clasificación general.

Por su parte, Ferrari también sacó provecho con el tercer lugar de Charles Leclerc, en una jornada donde Mercedes quedó a deber en ritmo de carrera. Las Flechas Plateadas no lograron sostener su protagonismo y cedieron terreno frente a sus rivales directos… aunque se mantienen en la cima de los dos certámenes.

En contraste, Sergio ‘Checo’ Pérez vivió una sprint complicada tras largar desde el fondo y finalizar fuera de la zona de puntos. El resultado limita su avance en el campeonato y obliga al mexicano a replantear su estrategia rumbo a la carrera principal en Miami.

F1: ¿En qué lugar quedó Checo Pérez en la carrera sprint del Gran Premio de Miami 2026?

Checo Pérez culminó en el puesto 17 dentro de la Sprint Race del GP de Miami 2026 luego de tener un buen inicio, el cual, no pudo mantener el resto de la carrera.

Gran Premio de Miami 2026 F1: ranking de pilotos y constructores

Luego de la segunda Sprint Race de la temporada 2026, el campeonato de pilotos y constructores queda así:

Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 75 George Russell | Mercedes | 68 Charles Leclerc | Ferrari | 55 Lewis Hamilton | Ferrari | 43 Lando Norris | McLaren | 33 Oscar Piastri | McLaren | 28 Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 16 Max Verstappen | Red Bull | 16 Liam Lawson | Racing Bulls | 10 Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 Isack Hadjar | Red Bull | 4 Gabriel Bortoleto | Audi | 2 Carlos Sainz | Williams | 2 Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1 Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1 Nico Hülkenberg | Audi | 0 Alexander Albon | Williams | 0 Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 Fernando Alonso | Aston Martin | 0 Lance Stroll | Aston Martin | 0

Así marcha el Campeonato de Constructores

Mercedes | 143 Ferrari | 98 McLaren | 61 Red Bull Racing | 20 Haas F1 Team | 18 Alpine | 17 Racing Bulls | 14 Audi | 2 Williams | 2 Cadillac | 0 Aston Martin | 0

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