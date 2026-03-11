Washington Ortega revela la fuerte decisión del vestuario de Alajuelense

La fuerte charla que cambió el ambiente en Alajuelense tras los malos resultados.

Liga Deportiva Alajuelense atraviesa un momento de reacción que podría marcar un antes y un después en su temporada. El empate 1-1 frente a Los Angeles FC en el BMO Stadium, en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026, dejó bien posicionado al conjunto rojinegro de cara al duelo de vuelta en el Estadio Alejandro Morera Soto y confirmó la mejoría de un equipo que venía atravesando semanas muy complicadas.

El gol de Alejandro Bran en el primer tiempo permitió a la Liga rescatar un resultado muy valioso en territorio estadounidense. Gracias a ese tanto como visitante, el panorama de la serie quedó favorable para el equipo dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez, ya que un empate sin goles en casa le bastará para avanzar a los cuartos de final del torneo continental.

La reacción llega después de un período difícil para el club. Alajuelense había acumulado una racha de seis partidos sin ganar, lo que generó dudas en el entorno y rumores sobre un ambiente tenso entre el plantel y el cuerpo técnico. Sin embargo, el equipo logró cambiar la dinámica en las últimas semanas, sumando dos victorias consecutivas en el torneo local y este empate que puede ser clave en la serie internacional.

La charla que cambió a Alajuelense

Tras el encuentro en Los Ángeles, el portero Washington Ortega reveló que el cambio de rumbo del equipo nació dentro del propio vestuario. Según explicó el guardameta, jugadores y cuerpo técnico tuvieron una conversación directa para encarar la crisis y fortalecer al grupo. “Fue una charla que tuvimos nosotros como grupo y también con el profe. Después trabajamos de la misma manera y por suerte se pudo revertir esta situación, hay que seguir”, comentó Ortega al referirse a la reunión que ayudó a recomponer el ambiente en el camerino manudo.

El arquero también valoró la importancia del empate conseguido en Estados Unidos, especialmente por el peso del gol de visitante. Aun así, dejó claro que el equipo mantiene los pies sobre la tierra y que la clasificación todavía no está asegurada.

“Este es un resultado que nos sirve mucho para dar un paso más en este torneo”, afirmó Ortega, consciente de que el equipo deberá cerrar la serie en casa. Con el apoyo de su afición en el Morera Soto y el impulso anímico de la reciente reacción, Alajuelense buscará ahora confirmar su recuperación y sellar el pase a la siguiente ronda de la Concachampions.

