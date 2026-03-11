Resumen y resultados del 10 de marzo en los Juegos Paralimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Sigue lo mejor del día y las medallas de Milano Cortina en Claro Sports

Los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 ya están en su cuarto día de entrega de medalla y, en Claro Sports tenemos para ti el mejor resumen de este martes 10 de marzo para que no pierdas un solo detalle de lo sucedido en tierras italianas. Este día se entregaron medallas en las distintas categorías el paraesquí alpino en las ramas femenil y varonil, así como en el paraesquí de fondo sentado, así como de la clasificación sprint.

TE PUEDE INTERESAR