Andrés Gudiño envía mensaje de solidaridad a Luis Malagón tras lesión en el tendón de Aquiles

El guardameta del Cruza Azul muestra su apoyo a Luis Malagón, tras su lesión en el tendón de Aquiles, y se prepara para una posible convocatoria a la selección

Andrés Gudiño envía mensaje de solidaridad a Luis Malagón. Imago 7

El guardameta de Cruz Azul, Andrés Gudiño, expresó su apoyo y solidaridad al portero de las Águilas del América, Luis Ángel Malagón, quien tuvo que abandonar prematuramente el partido contra Philadelphia tras sufrir una posible ruptura en el tendón de Aquiles.

“Vi la noticia de Luis Ángel (Malagón) y, antes que nada, le deseo una pronta recuperación. Espero que no sea nada grave y, si lo es, le deseo una buena recuperación”, comentó Gudiño, quien mostró empatía por la difícil situación que atraviesa su colega.

Además, el arquero de 29 años aprovechó la ocasión para manifestar su disposición a ser llamado a la selección mexicana, tanto para los amistosos contra Portugal y Francia como para una posible convocatoria de último minuto a la Copa del Mundo bajo la dirección de Javier Aguirre.

“Yo trabajo todos los días para ser mi mejor versión, para hacer las cosas lo mejor posible y me preparo todo el tiempo para afrontar los desafíos”, añadió Gudiño con determinación.

Por su parte, Gonzalo Piovi, defensor de Cruz Azul, también destacó el momento positivo que atraviesa Gudiño. El argentino reconoció el esfuerzo que ha puesto para ganarse la titularidad en el arco de la institución desde su llegada en 2018.

“Gudi está bien, trae mucha confianza y lo viene haciendo bien. Trabajó mucho para estar hoy en día donde está. Sabemos que quizás le llegue una oportunidad para él y ojalá que así sea, porque todo el trabajo que viene haciendo no es en vano“, concluyó Piovi.

