Resultados de loterías Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 10 de marzo de 2026
Los planes de premios ilusionaron a jugadores por todo el territorio con ganancias para cumplir metas y sueños.
- Pico y placa en Bogotá para este miércoles, 11 de marzo de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos
- La red 5G de Claro ya está en San Andrés y Leticia
- Carlos Vives, Grupo Frontera, Gorillaz y más: cartelera completa de conciertos en Colombia 2026
Mientras avanza la semana, siguen apareciendo emociones con los juegos de azar de Colombia. Este martes, dos loterías principales llevaron a cabo con éxito el sorteo de sus premios mayores y unos completos planes de secos que ilusionan a los jugadores de todo el país. Los acostumbrados chances también tuvieron acción.
Lotería de la Cruz Roja
Lotería de Huila
Resultados de chances
- Astro Luna: 3512 – Aries
- Sinuano Noche: 8382
- Pick 3: 863
- Pick 4: 9163
- Caribeña Noche: 6852
- Motilón Noche: 6426-5
- Fantástica Noche: 2337
- Culona Noche: 1829
- Cafeterito Noche: 0355-1
- Chontico Noche: 5220
- Paisita Noche: 4124
¿Cómo cobrar el premio de una lotería?
Como bien se sabe, los planes de premios de las loterías están compuestos por varias posibilidades de ganar diferentes montos de dinero. El procedimiento para reclamar un premio dependerá básicamente de la cantidad a reclamar y lo que se indique dentro de los reglamentos expedidos por la empresa organizadora.
Al reverso del tiquete de juego o en el sitio web oficial, las personas pueden informarse sobre cuál es el límite que puede ser cobrado en cualquier punto de venta. De superarse, es posible que el procedimiento implique reunir una documentación y acercarse a una oficina especializada para realizar el trámite de manera segura.