Resultados de loterías Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 10 de marzo de 2026

Los planes de premios ilusionaron a jugadores por todo el territorio con ganancias para cumplir metas y sueños.

Resultados. – Lotería de la Cruz Roja.

Mientras avanza la semana, siguen apareciendo emociones con los juegos de azar de Colombia. Este martes, dos loterías principales llevaron a cabo con éxito el sorteo de sus premios mayores y unos completos planes de secos que ilusionan a los jugadores de todo el país. Los acostumbrados chances también tuvieron acción.

Lotería de la Cruz Roja

Lotería de Huila

Resultados. – Lotería del Huila.

Resultados de chances

Astro Luna: 3512 – Aries

3512 – Aries Sinuano Noche: 8382

8382 Pick 3: 863

863 Pick 4: 9163

9163 Caribeña Noche: 6852

6852 Motilón Noche: 6426-5

6426-5 Fantástica Noche: 2337

2337 Culona Noche: 1829

1829 Cafeterito Noche: 0355-1

0355-1 Chontico Noche: 5220

5220 Paisita Noche: 4124

¿Cómo cobrar el premio de una lotería?

Como bien se sabe, los planes de premios de las loterías están compuestos por varias posibilidades de ganar diferentes montos de dinero. El procedimiento para reclamar un premio dependerá básicamente de la cantidad a reclamar y lo que se indique dentro de los reglamentos expedidos por la empresa organizadora.

Al reverso del tiquete de juego o en el sitio web oficial, las personas pueden informarse sobre cuál es el límite que puede ser cobrado en cualquier punto de venta. De superarse, es posible que el procedimiento implique reunir una documentación y acercarse a una oficina especializada para realizar el trámite de manera segura.

