Claro Sports por W Radio, en vivo | Jueves 23 de abril

Publicado por Adriana Díaz

No pierdas todos los detalles de la Asamblea de Dueños de la Primera División, el empate Chivas ante Necaxa y las declaraciones de Nicolás Larcamón

Claro Sports por W Radio presenta un espacio diario de análisis deportivo con cobertura de los temas más relevantes del momento. Durante una hora, el programa reúne información, entrevistas y mesas de debate sobre distintas disciplinas, con un enfoque en la actualidad nacional e internacional. La emisión se transmite de lunes a viernes de 15:00 a 16:00 horas a través de su multiplataforma.

El equipo está encabezado por Nicolás Romay y cuenta con la participación de periodistas y analistas como Alberto Lati, Miguel Gurwitz, Antonio Moreno, Bernardo de la Garza, Daniela Cohen, Alejandro Orvañanos, Félix Fernández y Joaquín Beltrán. En esta edición se abordan temas como la Asamblea de Dueños de la Primera División, los resultados de la Jornada 16 con el empate de Chivas ante Necaxa y la derrota de Toluca, las declaraciones de Nicolás Larcamón tras su salida de Cruz Azul y el inicio del Draft de la NFL 2026.

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