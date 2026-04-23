Necaxa vs Chivas, en vivo: transmisión del partido de la Liga MX 2026

¡BIENVENIDOS AL NECAXA VS CHIVAS!

Necaxa y Chivas protagonizarán uno de los duelos más intensos de la jornada 16 del Clausura 2026, cuando se enfrenten este miércoles 22 de abril en el Estadio Victoria. El encuentro está programado para las 21:05 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de la multiplataforma de Claro Sports, en un choque que puede marcar el destino de ambos equipos en la recta final del torneo.

Para los Rayos, el panorama es crítico. Necaxa se ubica en la posición 11 con 17 puntos y está obligado a ganar para mantener vivas sus aspiraciones de Liguilla, ya que se encuentra a cinco unidades del octavo lugar. El conjunto de Aguascalientes necesita sumar de a tres en sus últimos compromisos además de combinación de resultados, lo que convierte este partido en una auténtica final anticipada.

Enfrente estará un rival en pleno dominio del campeonato. Chivas llega como líder con 34 puntos y con la intención de asegurar prácticamente el primer lugar de la tabla, tras una contundente victoria de 5-0 sobre Puebla. El equipo dirigido por Gabriel Milito buscará imponer condiciones y confirmar su paso arrollador, mientras que Necaxa intentará aferrarse a la última oportunidad para seguir soñando con la Fiesta Grande.