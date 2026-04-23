Pato O’Ward lanza la primera bola en el Phillies vs Cubs

El piloto mexicano recibe el honor de hacer el lanzamiento ceremonial en el mítico Wrigley Field el 23 de abril

Pato O’Ward lanza la primera bola en el juego de los Cubs | @MLB_Mexico

Pato O’Ward aprovechó el parón de la temporada 2026 de la Indy Car Series para cambiar de deporte y subir a la lomita en el béisbol de las Grandes Ligas.

El piloto mexicano de Arrow McLaren fue invitado por los Chicago Cubs para hacer el lanzamiento ceremonial previo al partido del jueves 23 de abril en el Wrigley Field ante los Philadelphia Phillies. La propia escudería McLaren presumió el lanzamiento de O’Ward, sugiriendo a los Cubs que incluyan al mexicano en su rotación de abridores.

Add him to the rotation @Cubs!! pic.twitter.com/iEysTN7Wyp — Arrow McLaren IndyCar Team (@ArrowMcLaren) April 23, 2026

El mítico Wrigley Field, el parque de pelota más viejo de la Liga Nacional, está a unas tres horas en auto de Indianápolis, donde se correrán las siguientes dos carreras del calendario de la Indy Car Series: primero en un circuito callejeron y luego las 500 Millas de Indianápolis, para la que el piloto mexicano admite tener una preparación inusual.

“La Indy 500 es un animal distinto a cualquier otra pista. No he hecho una vuelta en el simulador para las 500 Millas de Indianápolis porque los simuladores apestan para los óvalos, no se correlacionan en lo más mínimo. Tu preparación es distinta a cualquier otra carrera. Tienes tantas prácticas, así que tienes mucho tiempo para probar muchas cosas. Hay mucho tiempo para pensar en exceso y todo puede irse al traste rápido. Pruebas tantas cosas y, de repente, te das cuenta que estás peor que al inicio. La pista cambia cada día. Hay que pensar en los autos como si fueran aviones. Cuando el viento cambia tanto, lo que tenías en la curva 1 o 2, al día siguiente es completamente distinto“, dijo Pato antes del lanzamiento en Wrigley en el programa Wake Up Barstool de FS1.

El piloto mexicano lleva tres podios en su carrera en la Indy 500. Fue segundo en 2022 y 2024, terminando tercero en 2025.

Pato O’Ward, Top 5 en la Indy Car 2026

Tras las primeras cinco carreras del año, Pato O’Ward es cuarto en el campeonato de pilotos de la Indy Car. Hay terminado en el Top 5 en cuatro ocasiones para tener 136 puntos, por detrás del campeón Alex Palou (205), Kyle Kirkwood (188) y David Malukas (142)

La última carrera de la Indy Car fue el 19 de abril en Long Beach, la Indy Car tiene par de semanas sin carrera. Hasta el 9 de mayo se corre el Sonsio Grand Prix en Indianapolis.

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