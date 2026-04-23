Duilio Davino: el lunes se anuncia la lista de jugadores de la Liga MX para el Mundial 2026 y con sparrings

Davino confirma que la convocatoria del Tri saldrá el lunes y será solo con jugadores de Liga MX, priorizando que mantengan el enfoque con sus clubes

El director de selecciones nacionales prioriza la atención en la liga | Imago7

Duilio Davino aclaró el panorama de la selección mexicana y puso fin a la incertidumbre sobre la convocatoria inmediata de Javier Aguirre. En entrevista con TV Azteca, el director de selecciones nacionales explicó que la lista que se dará a conocer el lunes será únicamente de jugadores de la Liga MX, en una decisión tomada junto al cuerpo técnico para no alterar la preparación de los futbolistas en la recta final del Clausura 2026. La concentración del Tri arrancará el 6 de mayo, en plena ruta hacia la Copa del Mundo.

La intención original apuntaba a que el anuncio pudiera salir antes, pero la postura final fue aplazarlo unos días para respetar el cierre de torneo de cada club. Ese matiz fue el que subrayó Davino al explicar que, por ahora, la prioridad es que cada elemento mantenga la cabeza en su equipo antes de pasar de lleno a la dinámica mundialista de México.

Davino prioriza a los clubes antes de revelar la lista

Davino explicó la lógica de la decisión con una frase que retrata el momento que vive el fútbol mexicano. “Tomamos la decisión con Javier y su cuerpo técnico de presentarla el lunes para que los jugadores que están en sus clubes todavía piensen en sus clubes esta última jornada que se están jugando mucho”. La declaración confirma que en selecciones nacionales hubo coordinación directa con Javier Aguirre para ajustar los tiempos y evitar que la convocatoria interfiriera con la concentración competitiva de los planteles en la última fecha del campeonato.

En esa misma línea, Davino dejó claro que los equipos ya conocen el plan de trabajo y que no se trata de una determinación improvisada. “Ya los clubes están informados de esto”, señaló el directivo, antes de remarcar el siguiente paso del proceso: “Así que el lunes nos reuniremos y saldrá la lista de los jugadores de primero de nuestra liga”. Con ello, el dirigente confirmó que el primer bloque oficial de convocados saldrá del torneo local y después vendrá el resto del armado rumbo al Mundial.

El contexto explica la relevancia del movimiento. México tiene marcada su concentración para el 6 de mayo y antes del debut mundialista del 11 de junio disputará tres partidos de preparación, entre ellos el amistoso frente a Ghana el 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Por eso, el cuerpo técnico busca ganar días de trabajo sin romper del todo la dinámica competitiva de los jugadores que aún se juegan posiciones importantes con sus clubes.

Solo Liga MX y espacio para jóvenes del siguiente proceso

Uno de los puntos más claros de la entrevista fue el criterio para esta primera lista. Davino fue directo: “No, solo los de Liga MX.” Esa respuesta despeja cualquier duda sobre una eventual aparición inmediata de futbolistas que militan en Europa, la MLS o cualquier otro mercado, ya que la convocatoria que saldrá el lunes estará enfocada exclusivamente en elementos del campeonato mexicano.

El directivo también tocó un tema sensible en el cierre del torneo: la relación entre el llamado al Tri y la Liguilla. “Como dijo Javier, no quitará jugadores de Liguilla que no vayan al Mundial”, sostuvo Davino, en una idea que coincide con la postura pública que ya había expresado sobre no apartar a futbolistas de la fase final sin la certeza de que estarán contemplados para la Copa del Mundo. Es decir, si un jugador de Liguilla deja a su club para incorporarse a la selección, será porque realmente entra en el plan mundialista, no como parte de una prueba improvisada de último momento.

Bajo esa lógica, la lista también abrirá espacio para nombres a futuro. Davino reveló que “Entonces, será una lista con jugadores de la Liga MX y este con algunos jugadores también de algunos equipos que queden eliminados, que serán también jóvenes partes del siguiente proceso y que ayudarán para enfrentar el partido contra Ghana“. La declaración dibuja una convocatoria con doble objetivo: afinar la base mexicana rumbo al Mundial 2026 y, al mismo tiempo, dar rodaje a jóvenes que asoman como piezas del ciclo siguiente.

Así, la convocatoria del lunes no solo definirá a los primeros elegidos del torneo local, sino que también marcará la línea con la que Javier Aguirre y Duilio Davino quieren administrar el cierre del Clausura y el arranque de la preparación final. Primero, blindar la concentración de los futbolistas con sus clubes; después, reunir a los elementos de Liga MX; y finalmente, comenzar el camino hacia los amistosos contra Ghana, Australia y Serbia con una base ya perfilada para el Mundial.

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