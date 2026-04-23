Ya hay fecha para el Corona Capital 2026: cuándo es y posible lineup, esto es lo que sabemos

Desde 2010 el Festival de Música se ha convertido en todo un referente a nivel nacional e internacional

El Evento se llevará a cabo en noviembre | @CoronaCapital

El Corona Capital 2026 ya puso a trabajar la agenda de miles de fans en México. El festival, que representa ya uno de los grandes referentes de la música internacional en el país desde 2010, arrancó la conversación de su próxima edición con un anuncio que volvió a encender las especulaciones sobre cartel, boletos y posibles headliners.

¿Cuándo será el Corona Capital 2026 y dónde?

La edición 2026 del Corona Capital se celebrará el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, específicamente en la Curva 4, de acuerdo con el anuncio difundido por las cuentas oficiales del festival y retomado este 23 de abril por distintos medios.

Se habían especulado varias fechas para su realización pero al fin este día, a través de sus redes sociales, los organizadores dieron a conocer la esperada fecha en la que se llevará a cabo el evento.

Corona Capital 2026: esto es lo que se sabe del lineup

Por ahora no hay lineup oficial. Lo único confirmado es la fecha y la sede, mientras que el cartel completo sigue pendiente. La pista más clara está en la propia dinámica del festival: primero lanza sus fechas y después revela el lineup. En 2025, por ejemplo, el calendario se anunció antes y el cartel apareció pocos días después, así que el siguiente movimiento relevante podría llegar en las próximas semanas.

En el terreno de los rumores, los nombres que más se han repetido en medios especializados y en la conversación digital incluyen a Tame Impala, Lana Del Rey y The 1975; en las horas más recientes también se han sumado apuestas como Twenty One Pilots, Gorillaz, Hayley Williams, Florence + The Machine, Kings of Leon, Pixies, Charlie Puth y JENNIE. Ninguno de esos artistas está confirmado al momento, así que el posible lineup sigue siendo eso: especulación.

¿Qué bandas destacadas se han presentado en el Corona Capital en anteriores ediciones?

La expectativa alrededor del Corona Capital se entiende por el historial que ha construido en años recientes. La edición 2025 reunió nombres como Foo Fighters, Linkin Park, Queens of the Stone Age, Vampire Weekend, Deftones, Weezer y Chappell Roan, una mezcla que mantuvo la identidad del festival entre el rock alternativo, el indie y el pop internacional.

Si vamos más atrás, en 2024 aparecieron actos como Paul McCartney, Green Day, Shawn Mendes, New Order, Jack White e Iggy Pop; y en 2023 el festival tuvo entre sus nombres más fuertes a The Cure, Pulp, Blur, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys y Alanis Morissette. Esa memoria reciente es la que alimenta la idea de que el cartel 2026 volverá a buscar una combinación de nostalgia, convocatoria global y nombres de culto.

Precio de los boletos para el Corona Capital 2026: esto sabemos

En este momento no hay precios oficiales para Corona Capital 2026 ni un calendario confirmado para la preventa o la venta general. Los organizadores todavía no publican detalles sobre fases, tipos de acceso o beneficios especiales, por lo que cualquier cifra que circule hoy debe leerse con cautela.

Como referencia del proceso más reciente visible en el portal oficial del festival, el abono general Fase 1 apareció en 4,490 pesos y la Fase 2 en 5,260 pesos; los boletos individuales para viernes, sábado y domingo se movieron de 2,400 a 2,760 pesos. Además, en 2025 la preventa Banamex arrancó el 6 de junio y la venta general el 7 de junio. Esos datos sirven como parámetro para ir haciendo cuentas, pero todavía no representan el precio oficial del Corona Capital 2026.

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