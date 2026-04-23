Aisha Solórzano vuelve a disfrutar del fútbol y quiere tener el mejor torneo en la historia del FC Juárez

Entrevista exclusiva con la jugadora guatemalteca previo a la jornada 17 del Clausura, en la que habla de su paso en la NWSL y el crecimiento que le permitió ser la goleadora de Bravas

Entrevista exclusiva con Aisha Solórzano para Juegan ellAS | Imago7

Aisha Solórzano, máxima anotadora de FC Juárez en el Clausura 2026, habló en exclusiva para Juegan ellAS sobre el gran momento que vive con las Bravas, su aprendizaje en la NWSL y el camino que la llevó a no soltar el futbol.

Juárez está a 90 minutos de meterse a la Liguilla. Tras el empate de mitad de semana en el duelo pendiente ante Chivas, están ubicadas en el octavo lugar. Un triunfo el viernes 24 de abril ante el Atlas será suficiente para sellar el boleto.

“Ahorita estamos motivadas, sabemos que lo tenemos en las manos y que no se nos puede escapar. Acá hacen mucho esa broma de que hasta la última jornada el equipo siempre clasifica” contó entre risas Aisha.

El equipo de Óscar Fernández no solo depende de sí mismo, sino que han demostrado que pueden competirle a cualquiera, ya que no perdieron en casa, al empatar ante América, Monterrey y Chivas, además de vencer a Tigres, con el objetivo de alcanzar las semifinales por primera vez en su historia.

“Así como hemos competido contra equipos grandes, creo que también en Liguilla lo vamos a poder hacer. Si todas vamos remando para el mismo lado, como lo hemos estado haciendo, creo que el grupo se siente muy confiado. Le podemos competir a estos equipos, podemos hacer las cosas bien y se ha notado durante el torneo. El grupo está confiado en que en que vamos a llegar más lejos de este torneo“.

La lección más dura en la NWSL

Tras un Apertura 2024 brillante, con 16 goles en 16 partidos con Tijuana, Aisha dio el salto a la NWSL como el fichaje más caro de la Liga MX Femenil en su momento.

“Me llevo mucho el que tuve que trabajar casi que a la excelencia, cambiar mucho mi físico. En esa adaptación vinieron las lesiones, mentalmente también me costó un montón. Al final, todos esos baches que tuve en el camino me hicieron la persona que soy ahora, me ayudaron a crecer muchísimo más. Personalmente creo que crecí muchísimo, no solo del lado del fútbol, sino que mentalmente. Fue un reto que yo pensé que ya estaba lista en el momento que tomé la decisión y el haber llegado, darme cuenta que todavía habían cosas que yo tenía que trabajar en mejora y cambiar. Me dio esa lección de que todos los días se va a aprender algo, todos los días se va a crecer y que no importa qué tan mal se vea, que tú vayas creciendo”.

Con Utah Royals, Solórzano disputó 20 partidos y marcó un gol en 2025, en un proceso que la transformó más allá de lo futbolístico: “Me costó el no estar jugando como lo venía haciendo en esta liga, menos minutos y así, entonces el saber manejar esas emociones, el saber que no todo el tiempo voy a tener un partido de 95 minutos. Creo que fueron muchas cosas que al final del día me hicieron crecer, me dieron muchas herramientas para yo ahora ponerlas, reflexionar y decir pues yo puedo pasar eso, puedo crecer mucho más. El saber que porque vaya yendo mal, no todo está mal. Me llevo como el aprendizaje de haber crecido mucho mentalmente y personalmente más que futbolísticamente, porque cómo te venía diciendo, creo que futbolísticamente estaba ahí, pero todo lo demás me creció el doble, y la importancia que hay de desarrollar esa mentalidad”.

Regreso a la Liga MX Femenil

Para el Clausura 2026, Solórzano encontró en Juárez algo más que minutos: volvió a conectar con el juego. “La verdad que súper bien, me estoy volviendo a encontrar, estoy disfrutando del fútbol un montón, que creo que eso me pesó un poquito el año pasado, que lo dejé de disfrutar. Estar acá con la confianza de Óscar, de mis compañeras, me ha ayudado un montón a volver a encontrarme, a disfrutar del fútbol, a encontrar el gol otra vez”.

También reflexionó sobre las diferencias entre ligas y cuál prefiere: “Disfruto mucho más esta liga porque es mucho más técnica que la liga estadounidense, que es mucho más física, pero creo que las dos pueden aprender de cada una. Si le das a una a una jugadora que tiene un físico impresionante mucha más técnica o el tipo de juego que es acá, creo que sería súper increíble porque sería casi que es un Barça. Las dos ligas son súper diferentes y las dos se podrían aprender de cada una, pero la única diferencia es el estilo de juego, que la liga estadounidense es mucho más física que acá”.

El difícil inicio en el fútbol en Guatemala

El camino no siempre fue así. En Guatemala, donde el futbol femenil aún busca consolidarse, Aisha estuvo cerca de dejarlo todo: “Fue un inicio un poco duro porque en Guatemala lastimosamente todavía no hay un fútbol profesional. Era un poco complicado manejar el trabajo o el estudio con el fútbol. Al final muchas cosas a uno a veces lo llevan como al límite. Gracias a mis papás, a mi pareja, a todas las personas que he tenido alrededor, no dejé de luchar o no tiré la toalla y ahora estoy acá. El no haberlo como hecho, ver atrás y darme cuenta que aunque uno no vea la luz al final del túnel del túnel, como que siempre está ahí. No bajar los brazos seguir luchando y ahora estoy acá, lo estoy disfrutando de la mejor manera”.

Y junto a figuras como Ana Lucía Martínez de Cruz Azul, busca abrir puertas para más futbolistas guatemaltecas: “Es una alegría estar acá y poner a Guatemala a la vista. No solo somos nosotras, hay muchas que podrían estar aquí“.

Guatemala y un proceso que apenas comienza

A nivel selección, Guatemala se quedó a un paso de clasificar al Campeonato de la Concacaf W. Tras tres victorias, cayó ante Costa Rica en el partido decisivo. Más allá del resultado, Solórzano entiende el momento que vive su país

“A veces es un poco complicado ver el proceso. A nosotras nos gustaría decir estamos en la siguiente ronda y todo eso, pero también hay que entender que Guatemala apenas está empezando como a darle ese foco al fútbol femenino. Sabemos que las cosas van como que un poco atrasadas y creo que para nosotras es súper importante darnos cuenta que todo es un proceso, la paciencia que hay que tener. Como jugadoras no hay nada más bonito que representar a tu país y pues para nosotras es la verdad que siempre un orgullo el poder estar haciendo las cosas bien, más que todo con la selección. Vamos a seguir intentando hasta que se nos dé y esperamos que sea pronto”.

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