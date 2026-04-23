Jugando Claro, EN VIVO | Miércoles 22 de abril

Atlas, Tijuana, León y América pelean por los últimos boletos, mientras João Pedro toma el liderato de goleo

La jornada 16 del Clausura 2026 dejó un escenario lleno de tensión rumbo a la Liguilla, y en Jugando Claro se analizó a fondo el cierre del torneo, donde varios equipos siguen peleando por un lugar en la fiesta grande. Atlas, Tijuana, León y América mantienen viva la disputa por los últimos boletos, en una recta final donde cada punto puede cambiar el destino de la clasificación.

Durante el programa, los especialistas destacaron lo apretada que se encuentra la tabla en la zona media, con clubes que no tienen margen de error. América y Atlas siguen dependiendo de sí mismos, mientras que León y Tijuana buscan aprovechar cualquier tropiezo para meterse entre los ocho mejores del campeonato.

Otro de los temas centrales fue la despedida de Mazatlán ante su afición, logrando un triunfo frente a Toluca que, aunque no cambia su destino en el torneo, sí representa un cierre digno en casa. Además, Chivas continúa firme en la cima del campeonato, aferrándose al liderato en un momento clave del certamen.

En el plano individual, João Pedro se robó los reflectores al convertirse en el nuevo líder de goleo del Clausura 2026, luego de que Armando ‘La Hormiga’ González no lograra marcar en su partido ante Necaxa. El delantero brasileño vive un cierre encendido y se perfila como uno de los protagonistas del torneo.

Sigue el análisis completo en Jugando Claro, donde se desmenuzan todos los escenarios de la jornada 16 y lo que viene en la definición del Clausura 2026, con la Liguilla cada vez más cerca y varios equipos jugándose todo en los últimos partidos.

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