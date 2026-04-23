Guerreros de Oaxaca vs Bravos de León, transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Guerreros de Oaxaca y Bravos de León protagonizan una serie clave en la LMB 2026 con el estreno del Estadio Yu’Va

Arranca una noche especial en la Liga Mexicana de Béisbol con un duelo que promete emociones desde el primer lanzamiento. Guerreros de Oaxaca y Bravos de León se enfrentan en una serie que ya genera expectativa por el gran momento que viven ambas novenas en este inicio de la temporada 2026.

Los Bravos llegan encendidos tras una sólida actuación en su serie anterior, donde mostraron un pitcheo dominante que los coloca entre los mejores del circuito con una efectividad colectiva de 2.48. Además, su ofensiva ha respondido con nombres como Magneuris Sierra, quien lidera al equipo con un impresionante promedio de .462, acompañado por Gaige Howard y Gabriel Cancel, piezas clave en el arranque del campeonato.

Por su parte, Guerreros de Oaxaca también vive un momento importante, con un inicio competitivo que refleja un equipo equilibrado y listo para pelear en la Zona Sur. Este enfrentamiento no solo pone en juego la parte alta del standing, sino que también representa una oportunidad para que ambos equipos confirmen su candidatura rumbo a los playoffs en una campaña que apenas comienza.

Además, este arranque de temporada tiene un ingrediente especial para la novena oaxaqueña, ya que los Guerreros están estrenando una nueva casa: el Estadio Yu’Va, un moderno recinto con capacidad para 8 mil aficionados y diseñado bajo estándares de sustentabilidad. Este inmueble no solo representa un cambio de sede, sino el inicio de una nueva etapa para la franquicia en el marco de su 30 aniversario, con tecnología de punta, identidad cultural y una experiencia renovada para la afición.

Sigue en vivo este Guerreros de Oaxaca vs Bravos de León a través de nuestro streaming, con todo el análisis, jugadas clave y la emoción de la Liga Mexicana de Béisbol en tiempo real.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Guerreros de Oaxaca vs Bravos de León hoy 22 de abril?

El duelo entre los Guerreros de Oaxaca y los Bravos de León dará inicio a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, en el flamante Estadio Yu’Va.

¿Dónde ver en vivo el Guerreros de Oaxaca vs Bravos de León de la Liga Mexicana de Béisbol?

Si no te quieres perder un solo detalle del juego entre Guerreros de Oaxaca y Bravos de León, debes seguir la multiplataforma de Claro Sports, que transmitirá gran parte de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, donde las franquicias buscan arrebatarle la corona a los Diablos Rojos del México.

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