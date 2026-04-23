Jordy Monroy, víctima de vandalismo en Pereira

Mientras declaraba en rueda de prensa, varios sujetos arremetieron contra el vehículo del jugador en el parqueadero del estadio.

Jordy Monroy sufrió un acto vandálico | Vizzor y Samuel Duque en X

El Deportivo Pereira no pasa por su mejor momento institucional. Los resultados en Liga lo reflejan: a falta de dos fechas, el ‘Matecaña’ ya quedó condenado al último lugar del campeonato sin importar lo que ocurra en el desenlace. Hay malestar hacia el grupo de jugadores, cuerpo técnico y la misma dirigencia por liderar el presente anómalo del club.

La escuadra pereirana ha causado rechazo, al punto de que la integridad de los jugadores se vea comprometida. La violencia no se justifica, pero lamentablemente se tomaron acciones contra uno de los futbolistas este jueves, a dos días del duelo contra Atlético Nacional en Yopal. Jordy Monroy, lateral derecho del club, sufrió actos vandálicos sobre su vehículo.

Jordy Monroy sufre intento de ataque

Según reporta la prensa local, mientras fue citada a una conferencia de prensa (zona mixta) en las afueras del Estadio Hernán Ramírez Villegas, un grupo de desadaptados le lanzó piedras al automotor. La imagen no pasó de agache en redes sociales y causó un estruendoso revuelo. Su medio de transporte quedó destrozado.

🚨Durante la rueda de prensa del Deportivo Pereira esta mañana, fue vandalizado el carro de Jordy Monroy.❌



Una lástima. pic.twitter.com/xdqp89FPbn — Samuel Duque (@_SamuelDuque) April 23, 2026

La magnitud del hecho llegó a la agremiación de futbolistas profesionales. Acolfutpro, a través de un comunicado, expresó su rechazo por lo ocurrido en redes sociales. Cabe recordar que, muy activamente, ha denunciado el maniobrar del club en cabeza de Álvaro López los últimos meses, promulgando el cese de actividades y la petición de que el Gobierno intervenga.

“Denunciamos con severidad que este no es un hecho aislado, sino un ataque premeditado y de carácter criminal que se produce tras una serie de amenazas proferidas por integrantes de una barra de este club contra el cuerpo técnico, en las que ya se había advertido sobre agresiones dirigidas hacia los futbolistas”, rezó el comunicado.

Acolfutpro solicitó refuerzo del esquema de seguridad hacia los jugadores y cuerpo técnico. Por otro lado, exigió investigación de lo ocurrido para sancionar a los autores intelectuales del infortunado hecho. Por ahora, este viernes, el equipo viajará a Yopal pensando en el duelo contra ‘Verdolagas’ este sábado 25 de abril a partir de las 4:00 p.m. (hora COL) en el Estadio Santiago de las Atalayas.

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