Claro Sports por W Radio, en vivo | Lunes 6 de julio

El mejor programa deportivo en México lo tenemos nosotros: Claro Sports por W Radio con toda la actualidad de la máxima fiesta del fútbol

El mejor programa deportivo de México está en Claro Sports por W Radio, un espacio radiofónico de una hora en el que encontrarás el análisis más completo de la actualidad deportiva, entrevistas exclusivas, mesas de debate y toda la información que marca la agenda del deporte nacional e internacional. En la edición de este día, reaccionamos a la eliminación de la selección mexicana a manos de Inglaterra en el Estadio Azteca, un resultado que ha generado todo tipo de opiniones y análisis.

Bajo la conducción de Nicolás Romay, el programa reúne a un equipo de reconocidos periodistas y especialistas integrado por Alberto Lati, Miguel Gurwitz, Antonio Moreno, Bernardo de la Garza, Daniela Cohen, Alejandro Orvañanos, Félix Fernández y Joaquín Beltrán. Todos ellos te acompañan de lunes a viernes, de 15:00 a 16:00 horas, a través de la multiplataforma de Claro Sports por W Radio, para ofrecerte la mejor cobertura y el debate más profundo del acontecer deportivo.

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